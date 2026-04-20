อดุลย์ บอกดราม่าคำพูดของแม่ทัพภาคที่ 4 จบเรียบร้อยแล้ว ขอรอฟังรายงาน ปมเขมรสร้างบังเกอร์ประชิดชายแดนจ.สระแก้ว ตลอดถนนในพื้นที่ K5

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 20 เม.ย.2569 ที่อิมแพ็ค เมืองทอง พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีดราม่าคำพูด พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 ที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และมีแรงกดดันให้ย้ายออกจากตำแหน่ง เรื่องนี้จบแล้วใช่หรือไม่

โดยพล.ท.อดุลย์ พยักหน้ารับ พร้อมกล่าวว่า จบเรียบร้อยแล้ว

ส่วนที่กัมพูชามาสร้างบังเกอร์ประชิดชายแดน จ.สระแก้ว ตลอดถนนในพื้นที่ K5 พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ต้องรอฟังรายงานในส่วนของรายละเอียดอีกครั้ง

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