ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำสั่งยกฟ้องคดีที่อดีต สว.สำรอง ยื่นฟ้องกกต. 7 คน และเลขาธิการ กกต. ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีการดำเนินคดีฮั้ว สว. ล่าช้า
วันที่ 20 เม.ย.2569 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้อง คดีที่นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พร้อม คณะกรรมการ กกต.และนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. รวม 8 คน เป็นจำเลย
ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง จากกรณีกล่าวหาว่าการดำเนินคดีฮั้วเลือกตั้ง สว. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่ 36 เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่มีความคืบหน้า
นายอัครวัฒน์ เปิดเผยภายหลังรับฟังคำสั่งว่า ศาลได้ให้เหตุผลในการยกฟ้องว่า โจทก์ไม่มีอำนาจยื่นฟ้องคดีนี้ โดยผู้ที่มีอำนาจฟ้องตามกฎหมายคืออัยการสูงสุด ซึ่งขณะนี้ทาง สน.ทุ่งสองห้องได้รวบรวมสำนวนคดีส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ตนจะยังคงเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป โดยอาจพิจารณายื่นเรื่องต่อศาลฎีกา แต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดประเด็นที่จะยื่น ส่วนจะดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งศาลในคดีนี้หรือไม่ หรือจะเปลี่ยนไปใช้ช่องทางกฎหมายอื่นแทน จะต้องนำกลับไปปรึกษาหารือกับทีมงานอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ศาลเคยนัดฟังคำสั่งครั้งเเรกเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2568 และมีคำสั่งให้โจทก์แก้ไขคำฟ้อง ซึ่งโจทก์ได้ยื่นคำฟ้องฉบับใหม่ภายในกำหนด ศาลจึงรับไว้พิจารณาในชั้นตรวจฟ้อง
ต่อมาวันที่ 23 ธ.ค..2568 ศาลนัดฟังคำสั่งครั้งที่ 2 เเละวันนั้นมีคำสั่งให้สำนักงาน กกต. และ สน.ทุ่งสองห้อง ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องรวม 10 ประเด็น ภายในวันที่ 23 ม.ค. 2569 แต่ปรากฏว่าสำนักงาน กกต. ยื่นขอขยายเวลาชี้แจงออกไปอีก 30 วัน ซึ่งศาลอนุญาตให้ถึงวันที่ 22 ก.พ.2569 ขณะที่ สน.ทุ่งสองห้อง ยังไม่ส่งคำชี้แจงต่อศาลภายในกำหนด
ศาลจึงแจ้งให้โจทก์ทราบ และเปิดโอกาสให้ยื่นคัดค้านเป็นหนังสือ ภายในวันที่ 9 มี.ค.2569 หากไม่ยื่นจะถือว่าไม่ติดใจโต้แย้ง พร้อมมีคำสั่งเลื่อนนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องออกไปเป็นวันนี้ ก่อนจะมีคำพิพากษายกฟ้องในวันนี้