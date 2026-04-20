สุริยะ เผยเร่งคุยเอกชนสรุปจำนวนความต้องการปุ๋ยยูเรีย ก่อนทำหนังสือถึงทางการรัสเซีย คาดหลังลงนาม 3 เดือนปุ๋ยถึงไทย ยันราคาสูงก็ไม่ซื้อ

เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 20 เม.ย.2569 ที่อากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง (บน.6) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อหารือถึงการเจรจาซื้อปุ๋ยยูเรียว่า หลังพบว่าปริมาณปุ๋ยยูเรียในไทยไม่เพียงพอ จึงได้หารือผ่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

ก่อนเดินทางไปหารือกับรองนายกรัฐมนตรี ของรัสเซีย เนื่องจากรัสเซียเองเป็นประเทศที่ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ของโลกและมีนโยบายไม่ให้ส่งออก จึงต้องเดินทางไปเจรจา ซึ่งผลการเจรจาเป็นไปในทิศทางที่ดี และได้จัดโควตาปุ๋ยยูเรียให้กับประเทศไทย เบื้องต้นมีการขอ 1-2 ล้านตัน

ขณะนี้ทางประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเอกชน ตรวจสอบจำนวนความต้องการจะต้องเร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อทำหนังสือเสนอไปยังทางการรัสเซียว่าต้องการปุ๋ยยูเรียจำนวนเท่าใด

เมื่อถามว่าระยะเวลาในการนำเข้าจะเป็นช่วงใด นายสุริยะ ระบุว่า หลังจากลงนามไม่เกิน 3 เดือน ปุ๋ยก็จะถึงไทย ส่วนเรื่องราคาปุ๋ยยูเรียนั้น จะต้องมีการหารือกับผู้ผลิต 2 รายใหญ่ของรัสเซีย หากราคาสูงเกินไปก็ไม่ซื้อ เพราะต้องหาราคาที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาในเรื่องการขาดแคลนและราคา

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