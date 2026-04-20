ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเห็นชอบ 125 ต่อ 2 เสียง สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ อดีตผู้ว่าฯนนท์ นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
หลังจากพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม เป็นการลับแล้วเสร็จ
โดยเป็นการอภิปรายและลงคะแนนลับ พบว่า สมาชิกให้ความเห็นชอบ 125 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง และงดออกเสียง 50 เสียง
โดยพล.อ.เกรียงไกร แจ้งว่า นายสุจินต์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะได้รับความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสว.ที่มีอยู่ คือตั้งแต่ 100 คนะแนนขึ้นไป