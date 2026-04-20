เต้ มงคลกิตติ์ แจง กกต. ยืนยันนโยบายอวกาศ–ผัวเมียหลายคน ไม่เพ้อแต่ทำให้ประเทศก้าวล้ำ ซัดพรรคอื่นสัญญาแล้วทำไม่ได้ ควรถูกสอบย้อนหลัง
เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ กล่าวก่อนเข้าชี้แจงต่อกกต. หลังมีผู้ร้องเรียนว่า การที่ตนได้เอานโยบายต่างๆ โดยเฉพาะด้านอวกาศ เป็นนโยบายเกินจริง เป็นไปไม่ได้นั้น นโยบายนี้สหรัฐอเมริกาก็มีการทำ มีการโคจรไปนอกระบบสุริยะจักรวาลแล้ว ถึงขนาดต้องการนำมนุษย์ไปอยู่ที่บนดวงจันทร์
นอกจากนี้ยังมีฝรั่งเศส อินเดีย อิหร่าน ต่างต้องการแข่งขันกันในเรื่องพวกนี้ เราเลยนำเรื่องนี้มาใส่ในนโยบายหาเสียงของพรรค เพราะเราไม่อยากให้ประเทศไทยล้าหลัง นโยบายนี้จึงเป็นนโยบายก้าวล้ำ
ส่วนนโยบายผัวเมีย จะชี้แจงอีกครั้งในวันที่ถูกเรียกมาตอบ แต่ก่อนหน้านี้ก็ได้หารือกับฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ว่าจะต้องยื่นรายชื่อ 20 คน และให้สภาฯยกต้นร่างกฎหมาย แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายผัวเมียมานานแล้ว แต่ก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้
จึงเป็นเรื่องที่กฎหมายตามพฤติกรรมมนุษย์ไม่ทัน เรายังคงมีเรื่องกิ๊ก เมียน้อย เมียหลวง จนปัจจุบันเรามีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถสมรสได้ระหว่างชายกับชาย หญิงและหญิง ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าของกฎหมาย
ตนก็มีแนวคิดว่า ในศาสนาอิสลามก็ยังให้ผู้ชายสามารถแต่งงานกับหญิงได้ถึง 4 คน แต่ต้องได้รับการยินยอมจากคู่สมรส จึงเห็นว่าผู้หญิงก็ควรที่จะมีความเท่าเทียม จึงได้เสนอให้ผู้หญิงสามารถมีสามีได้ 4 คน อว่าก็เป็นการปฏิรูปกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม ให้ก้าวหน้าขึ้น
นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า อีกทั้งขณะนี้ในหลายประเทศมีลักษณะคล้ายกันเช่นนี้ เช่น ภูฏาน มีสามีได้หลายคน สวิตเซอร์แลนด์ มีมีจำนวนประชากรผู้ชายน้อย ผู้หญิงสวิตเซอร์แลนด์มีการชุมนุมเรียกร้องรัฐบาลให้ออกกฎหมายนำเข้าผู้ชาย การนำเสนอนโยบายของตน จึงเป็นตัวริเริ่มเปลี่ยนแปลงสังคมบ้านเมือง
ฉะนั้น คำว่าก้าวล้ำคือก้าวล้ำทุกอย่าง ซึ่งตนจะชี้แจงต่อกกตว่าการที่พรรคอื่น ไม่ได้มองและนำเสนอนโยบายเรื่องนี้ เพราะเขาไม่ได้มองในจุดนี้ ตนไม่อยากให้ไทยล้าหลังในเรื่องอวกาศ เราอยู่ในอันดับที่ 40 ของโลก ถือว่าไกลมากเลย
เรื่องนี้ก็ไม่ใช่นโยบายที่เป็นไปไม่ได้หรือเกินจริง เพราะถ้าพูดเช่นนั้นหลายพรรค เช่นพรรคภูมิใจไทย ได้เสนอนโยบายปราศรัยว่า 2 เดือนกว่าจะรวยไม่ไหวแล้ว 4 ปีเงินน่าจะล้นหมดแล้ว แล้วมันรวยจริงหรือไม่
คือต้องดำเนินคดีตั้งแต่ปี 2562 ,2566 ที่แต่ละพรรคสัญญาแล้วทำไม่ได้กกต.ก็ต้องดำเนินคดีกับทุกคน ถ้าไม่ดำเนินคดีก็จะโดนมาตรา 157 เพิ่มเงินเดือน 24,000 บาทต่อเดือนก็ยังทำไม่ได้ ก็ต้องดำเนินคดีด้วย ไม่อย่างนั้นถ้ากกต.ปล่อยคนอื่นไปก็ต้องปล่อยตนด้วย แต่ถ้าดำเนินคดีตนก็ต้องดำเนินคดีกับคนอื่นด้วยที่ออกนโยบาย
นายมงคลกิตติ์ กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่รัฐบาลเพิ่มเงินให้ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มหัวละ 100 บาทว่า มันช่วยอะไรไม่ได้ เพราะค่าครองชีพมันเกิน 100 ไปแล้ว ส่วนคนละครึ่งประชาชนจะใช้ได้ก็ต้องมีเงินอีกครึ่งหนึ่ง ซึ่งประชาชนไม่มีแล้วจะทำอย่างไร
ถ้ารัฐบาลแก้ไขปัญหาแบบนี้เรื่อยๆ เชื่อว่าไม่ต้องไปเผชิญกับสารพัดม็อบ ตั้งแต่ปลายเม.ย.เป็นต้นไป และรัฐบาลนี้ยังต้องเผชิญกับคดีบาร์โค้ด คิวอาร์โค้ดในการเลือกตั้ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย หลังจาก กกต.ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว
นายมงคลกิตติ์ ยังเห็นว่าการที่นายกฯ “ถุย”การเปิดงานวันไหลบางเบิด ที่จ.ชุมพร นั้นไม่เหมาะสม เพราะผู้นำประเทศไม่ควรทำเช่นนั้น แต่ถ้านายกฯอายุเข้า 60 แล้ว อาจจะเลอะเลือนไม่ได้ทันระวัง
ถ้าบอกว่าถุยเพราะไม่ชอบสคริป ต้องคิดว่าไปทำให้คนเขียนสคริปเสียใจหรือไม่ นายกฯควรไปขอโทษคนที่ทำสคริปด้วย แต่จริงๆ จะให้ผู้นำประเทศเขียนเรื่องไหนเขียนให้เป็นหัวข้อก็พอ ไม่ต้องเขียนเป็นสคริป เพราะอย่างตนยังพูดเองได้เลย