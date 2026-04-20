ประเสริฐ เผยประชุมใหญ่พรรค 24 เม.ย.เพิ่มโครงสร้าง กก.บห. บอกยังไม่คุยเรื่องลาออกปาร์ตี้ลิสต์ ชี้รมต.ยังคงทำงานทั้งในสภาฯ-ฝ่ายบริหารได้ ย้ำเลือกตั้งสนาม กทม.ต้องคุยกัน

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2569 ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 เม.ย.นี้ มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยในการประชุมจะมีการเพิ่มองค์ประกอบของกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.)

ขณะที่ในช่วงท้ายของการประชุม จะมีการแสดงวิสัยทัศน์โดยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรค นอกนั้นเป็นวาระปกติเป็นไปตามกฎหมาย เช่น การแถลงกิจกรรมต่างๆ ระหว่างปี ทั้งปัจจุบันและอนาคตของพรรคเพื่อไทยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กกต.

ส่วนตำแหน่งหัวหน้าพรรคยังคงเหมือนเดิม และจะเพิ่มบุคคลที่เคยลาออกจาก กก.บห. ช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเหมือนเดิม

เมื่อถามถึงงานสภาฯ อย่างพรรคภูมิใจไทยที่บุคคลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี จะต้องลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อ ในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะต้องลาออกเช่นเดียวกันหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเรื่องนี้ เนื่องจากรัฐมนตรีบางคนเป็น สส.เขต ฉะนั้น เรื่องลาออกต้องพูดคุยกัน และยังไม่มีการลงลึกไปว่าท่านใดต้องลาออก ทุกคนยังคงปฏิบัติหน้าที่ทั้งฝ่ายสภาฯ และฝ่ายบริหาร

เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยมีข้อสรุปในเรื่องการส่งตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) แล้วหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เราพูดคุยในเรื่องนี้อยู่ว่าท้ายที่สุดพรรคจะดำเนินการอย่างไร ขอเวลาอีกนิดเนื่องจากมีเวลาตัดสินใจอยู่ เพราะการเลือกตั้งจะมีช่วงประมาณกลางปี 2569

ยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งสนาม กทม. พรรคยังให้ความสำคัญ แต่การดำเนินกิจกรรมการเมืองในรูปแบบใดของพรรค เป็นเรื่องที่ กก.บห. ต้องคุยกัน ร่วมกับสมาชิกกรุงเทพด้วย

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