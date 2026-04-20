ทักษิณ ตื่นเต้น ใกล้วันได้รับอิสรภาพ พ้นเรือนจำ ทนายเผยตาแดงหายแล้ว เหลือแค่โรคความดัน อิ๊งค์-เอม-โอ๊ค เตรียมนำลูกๆเข้าเยี่ยม 23 เม.ย.นี้
เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 20 เม.ย.2569 ที่เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร นางบุษบา ดามาพงศ์ ภรรยาของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายบุญธรรมของคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร ได้เดินทางมาในฐานะตัวแทนครอบครัวเพื่อเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
ถือเป็นการเข้าเยี่ยมเป็นครั้งที่ 56 โดยมีนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณ ร่วมเข้าพบในครั้งนี้ด้วยโดยใช้เวลาเข้าเยี่ยม 30 นาที
ต่อมาเวลา 13.20 น. หลังเสร็จสิ้นการเข้าเยี่ยม นางบุษบา ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงรายละเอียดในการพูดคุยกับนายทักษิณในครั้งนี้ เพียงแต่ยกมือไหว้ทักทาย ก่อนเดินออกจากเรือนจำพร้อมกับผู้ช่วยคนสนิทไปทันที
ด้านนายวิญญัติ เปิดเผถึงความคืบหน้าว่า ในวันที่ 23 เม.ย.นี้ มีกำหนดการเยี่ยมญาติใกล้ชิดในแดนพยาบาล ซึ่งเป็นการเยี่ยมแบบไม่มีฉากกั้นภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ปกติจะจัดให้สำหรับผู้ต้องขังป่วยที่ได้รับอนุญาตจากแพทย์ และต้องเป็นญาติสายตรงอันได้แก่ พ่อแม่ คู่สมรส บุตร หรือพี่น้องเท่านั้น
ในวันดังกล่าว ทราบว่าจะมีบุตรและหลานของนายทักษิณ เดินทางมาเยี่ยมรวม 10 คน ประกอบด้วยนายพานทองแท้ ชินวัตร พร้อมบุตร 2 คน น.ส.พินทองทา บุคุณากรวงศ์ ชินวัตร พร้อมบุตร 3 คน และน.ส.แพทองธาร ชินวัตร พร้อมบุตร 2 คน รวม 10 คน โดยเริ่มเข้าเยี่ยมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ส่วนอาการป่วยของนายทักษิณนั้น อาการตาแดงที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ได้หายดีแล้ว ปัจจุบันหน้าตาของนายทักษิณ ดูสดใสขึ้น จะเหลือเพียงอาการความดันโลหิต ซึ่งเป็นอาการปกติของผู้สูงวัยเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นว่านายทักษิณ มีอาการตื่นเต้นหรือไม่ที่จะได้รับอิสรภาพออกจากเรือนจำ นายวิญญัติ กล่าวว่า ตนไม่ได้สอบถามในเรื่องนี้โดยตรง แต่เชื่อว่าผู้ต้องขังทุกคนที่อยู่ในเรือนจำย่อมมีความรู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดา
อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่าง ๆ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะอนุกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งในขณะนี้ตนยังไม่ทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเยี่ยมญาติใกล้ชิด “สาดความรักให้กันวันปีใหม่ไทย” กำหนดจัดงานเยี่ยม ระหว่างวันที่ 20-27 เม.ย.2569 โดยคุณสมบัติญาติที่จะเข้าเยี่ยม 1.ต้องมีชื่อใน 10 คน ที่ผู้ต้องขังระบุไว้ 2.ผู้ต้องขัง 1 คน ญาติเข้าเยี่ยมได้ 10 คน
3.หากไม่มีรายชื่อใน 10 คน ต้องเป็นญาติทางสายเลือดเท่านั้น และต้องแสดงเอกสารทางราชการว่าเป็นญาติ 4.กรณีภรรยา ต้องมีทะเบียนสมรสหรือใบเกิดบุตรที่ระบุชื่อพ่อและแม่ไว้ 5.เด็กที่สูงเกิน 100 เซนติเมตร นับ 1 คน
ส่วนคุณสมบัติผู้ต้องขัง 1.ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดแล้ว หรือ อยู่ระหว่างอุทธรณ์หรือ ฎีกา 2.ผู้ต้องขังทุกชั้น ทุกคดี 3.ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 1 ปี นับตั้งแต่ 27 เม.ย.68 – 27 เม.ย.69 หรือไม่อยู่ในระหว่างสอบสวนวินัย และ รอบการเข้าเยี่ยม 2 รอบ วัน คือ รอบเช้า 09.00 – 11.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 15.00 น.
นอกจากนี้วันเยี่ยมของแต่ละแดน วันที่ 20 เม.ย. (แดน 6-7) วันที่ 21 เม.ย. (แดน 4-8) วันที่ 22 เม.ย. (แดน 2) วันที่ 23 เม.ย. (แดน 3 พยาบาล) วันที่ 24 เม.ย. (แดน 1) และ วันที่ 27 เม.ย. (แดน 5)