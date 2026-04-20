นายกฯ สั่งเข้มแก้ PM2.5 ถอดบทเรียนจากปีก่อน ชี้ภาคเหนือสูญโอกาสสร้างรายได้ เศรษฐกิจไม่โต เหตุไฟป่าหมอกควัน ลั่นจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 เม.ย. 2569 ที่อาคารยอดทัพ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 โดยมีรัฐมนตรีที่ร่วมคณะ และ ผวจ.ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นายอนุทิน กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า การประชุมวันนี้เพื่อติดตาม และหาทางแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะเรื่องไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM 2.5 สารพิษในแม่น้ำ ภัยแล้ง อยากให้ที่ประชุมหารือเตรียมการป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งด้วย เพราะอีกไม่กี่วันจะเข้าสู่ฤดูฝน
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า เราต้องถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา ลดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และระบบเศรษฐกิจ ตนรับฟังปัญหาจากทั้งรายงานของส่วนราชการ ลงพื้นที่และการอภิปรายในสภา
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ปัญหา PM2.5 เป็นปัญหาที่หนักหน่วง โดยปัจจัยมาจากการเผาในประเทศกับการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงความกดอากาศ ซึ่งการเผาในประเทศเจ้าหน้าที่ต้องกวดขันป้องกันการเผาป่า
ขณะที่การเผาในประเทศเพื่อนบ้าน ต้องใช้มาตรการให้เขารู้ว่าหากยังทำอยู่จะกระทบความสัมพันธ์อย่างไร แต่เรื่องสภาพอากาศต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย สิ่งที่ตนให้ความสำคัญอย่างที่สุดคือเรื่องสุขภาพของประชาชน ต้องช่วยเหลือให้มากที่สุดเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจนเกิดอันตรายในระยะยาว
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า อยากให้ทุกท่านแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เพื่อยกระดับการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งการช่วยเหลือการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกการรักษาสุขภาพ และที่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษคือการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดเด็ดขาด จะได้แก้ไขปัญหาที่ตรงจุด หากต้องการได้รับการสนับสนุนใดๆ ให้แจ้งมายังที่ประชุมเพื่อจะได้ร่วมกันหาทางออก
นายกฯ กล่าวต่อว่า ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานทั้งภาพใหญ่ภาพย่อย ให้การดำเนินการทุกอย่าง บรรลุผลสูงสุดด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์ของจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค
นายกฯ กล่าวอีกว่า ปีนี้ตนเห็นว่าประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือตอนบน เสียโอกาสอย่างมากในการเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชน การสร้างโอกาสทำมาหากิน และการทำให้ระบบเศรษฐกิจที่ควรจะเติบโตมากกว่านี้ไม่สามารถทำได้ เพราะสภาพปัญหาไฟป่าหมอกควัน
“จะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ไม่ได้ เพราะวันหนึ่งความมั่นใจจะหายไป จะมีแต่ความแร้นแค้นความลำบากในพื้นที่ แม้สิ่งนี้ยังพอแก้ไขได้ เพราะเรามีสองประเด็นที่ทำได้ ขอให้ทำในสิ่งที่เราควบคุมได้ อะไรนอกเหนือความควบคุมเป็นเรื่องธรรมชาติก็จะใช้เทคโนโลยีหลักวิชาการต่างๆ ดำเนินการต่อไป”
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ขอให้ทุกท่านช่วยกันหาทางออก การมาครั้งนี้ต้องไม่เสียเที่ยว ต้องมีทางออกมีแนวทางการดำเนินการเกิดขึ้น ตนพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายขอให้ทุกท่านทุ่มเททุกอย่างเพื่อประชาชน