จุลพันธ์ เชื่อเพื่อไทยตั้งตารอ ‘ทักษิณ’ พักโทษ ย้ำยังไม่มีแผนดึงเป็นที่ปรึกษา ให้เวลาอยู่กับครอบครัว ยันพรรคไม่ส่งคนชิงผู้ว่าฯ กทม.
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 เม.ย. 2569 ที่พรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะได้รับการพักโทษและเตรียมได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 11 พ.ค. เรื่องนี้พรรคเพื่อไทยได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ ที่จะนำนายทักษิณกลับมาเป็นวิทยากร ให้คำปรึกษาด้านการเมือง
นายจุลพันธ์ ระบุว่า ไม่ได้มีประเด็นนี้ในการหารือ ซึ่งทุกคนก็แสดงความยินดีกับข่าวที่ได้ยิน แต่ต้องรอให้กระบวนการเสร็จสิ้นครบถ้วน ส่วนตัวไม่ได้รู้ข้อกฎหมายว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร แต่เราตั้งตารอและเฝ้าหวังให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ท่านได้ออกมา รวมถึงต้องให้เวลานายทักษิณในการคิดและพิจารณา เพราะคาดว่านายทักษิณคงอยากจะใช้เวลากับครอบครัว
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า หลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร ก็รอดูตามสถานการณ์ ทางพรรคไม่ได้มีการคิดหรือวางแผนใดๆ เพราะขณะนี้พรรคก็สามารถทำงานได้ และเรามีภาระหน้าที่ทำงานเพื่อประชาชน สภาฯ ทั้งในส่วนของ สส.ในสภาฯ และส่วน ครม.ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไป ซึ่งตอนนี้เราเน้นเรื่องการทำงานเป็นหลัก
เมื่อถามว่ามีแนวโน้มที่จะไปพบกับนายทักษิณ หลังได้รับการปล่อยตัวหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า คงมีโอกาสได้พบ แต่ก็ไม่ได้วางแผนว่าจะไปเมื่อใด เรื่องแบบนี้ไม่ได้คิดล่วงหน้าอยู่แล้ว เชื่อว่าอย่างน้อย อาจจะมีโอกาสได้พบกันตามงาน ส่วนจะมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมที่บ้านหรือไม่นั้น ก็ต้องดูหลายองค์ประกอบและจังหวะเวลาที่เหมาะสม
นายจุลพันธ์ กล่าวถึงสนามการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.เหมือนครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ส่ง โดยพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคระดับชาติ ตอนนี้มุ่งนโยบายขับเคลื่อนในภาพใหญ่
นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า หลังได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทย วันนี้ตั้งเป้าพัฒนาทุนมนุษย์ และในกรุงเทพฯก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่การขับเคลื่อนของท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลึก ปล่อยให้การแข่งขันเป็นอิสระ และให้ประชาชนมีอิสระในการตัดสินใจเลือก
เมื่อถามว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) พรรคเพื่อไทยจะส่งหรือไม่ เพราะหากไม่ส่งอาจจะถูกกลืนกินพื้นที่ทางการเมือง นายจุลพันธ์ กล่าวว่า จะต้องคุยกันอีกทีหนึ่ง เพราะขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป