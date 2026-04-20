‘อนุทิน’ ลุยเดินหน้า พ.ร.บ.อากาศสะอาด ชี้เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ ทุกพรรคสนับสนุน จ่อตั้ง ทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นประธานป้องกันภัยพิบัติภาคเหนือ
20 เม.ย. 69 – ที่ จ.เชียงใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการ โดยมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนต้องเป็น Single Command คือเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง และบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงาน และคณะรัฐมนตรี (ครม.)
พร้อมกันนี้ จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อป้องกันภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเลขาธิการ
ผู้สื่อข่าวเมื่อถามว่า สิ้นเดือนนี้จะเอาอยู่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาป่า ประมาณ 1,200 คดีแล้ว ส่วนใหญ่เมื่อไปถึงชั้นศาลไม่รอลงอาญา วันนี้ป่าสงวนและพื้นที่อุทยานของป่าภาคเหนือ หากเข้าไปหาของป่าต้องห้ามเผา เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ ตลอดจนถึงผลผลิตทางการเกษตรประเทศเพื่อนบ้าน เราจะไม่ซื้อ หากผลิตมาด้วยวิธีการเผา
ส่วนกรณีที่มีการเรียกร้อง พ.ร.บ.อากาศสะอาด นั้น ถือเป็นกฎหมายที่ต่อเนื่องจากสภาชุดที่ผ่านมา เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ พรรคการเมืองทุกพรรคให้การสนับสนุน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะส่งไปยัง สว. ซึ่งพรรคการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาลต่างพร้อมจะสนับสนุนให้ผ่านตามขั้นตอน
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ส่วนตัวนายกรัฐมนตรีก็สนับสนุนด้วยใช่หรือไม่ นายอนุทิน ถามกลับว่า “ไม่สนับสนุนได้เหรอ”