“ยศชนัน” ย้ำ กระทรวง อว. หนุนแก้ปัญหา PM 2.5 พร้อมช่วยคนหน้างาน หากขาดแคลนอุปกรณ์แจ้งได้ ส่วน ฝุ่นพิษ ประเทศเพื่อนบ้าน ฝ่ายรับผิดชอบโดยตรง เริ่มประสานขอความร่วมมือแล้ว
21 เม.ย. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ว่า
เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องรอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะมีการสื่อสารกันเรื่อยๆ อยู่แล้ว ซึ่ง นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับ รัฐมนตรี แต่ละท่าน ให้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ตนในส่วนของ รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ มีเครือข่ายต่างๆ ที่ประสานไว้ว่า หากขาดเหลืออย่างไร ให้แจ้งได้ ซึ่งในส่วนของกระทรวง อว. เราดำเนินการในสิ่งที่สามารถทำได้ ภายใต้งบประมาณของกระทรวง
อีกส่วนคือ การให้แนวทางองค์ความรู้ เพื่อที่จะสามารถไปทำเองได้ ซึ่ง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้โพสต์แนวทาง ในการทำอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อววันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องหลายท่านไปดูเรื่องนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า เรื่องฝุ่น ไม่ได้มีเฉพาะในพื้นที่เชียงใหม่ แต่ยังมีในพื้นที่ แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา รวมถึงภาคกลาง ยืนยันว่า กระทรวง อว. จะช่วยเหลือประชาชนทุกคน ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้
ซึ่งการลงพื้นที่ของตน เพื่อไปติดตามดูว่า ขาดเหลืออะไร และให้กำลังใจ ซึ่งต้องมีตั้งวอร์รูม ติดตามอยู่เรื่อยๆ เพราะมีเครือข่ายที่ดูแลเรื่องนี้กันอยู่แล้ว ซึ่งต้องให้กำลังใจอาสาสมัคร และดูแลจิตใจท่านเหล่านี้
เมื่อถามว่า จะต้องมีการประสานขอความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหานี้หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า กระทรวง อว. ดูเรื่องของการวิเคราะห์ฝุ่น ที่มาจากแต่ละพื้นที่ บางพื้นที่ก็เป็นกรณีแบบนั้นจริงๆ เช่น ตามบริเวณชายแดน แต่บางบริเวณ เป็นจะเป็นส่วนที่เราสามารถบริหารจัดการได้ แน่นอนว่า จะต้องมีการดำเนินการ ซึ่งหลายฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรง ได้เริ่มดำเนินการแล้ว