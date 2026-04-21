“โฆษกรัฐบาล” โต้โซเชียล ขึ้นแวต 10% เป็นข่าวปลอม แจงปมออกพ.ร.ก.กู้เงิน ไม่ได้ข้ามหัวข้าราชการ ป้อง “ปกรณ์” ตอบข้อ กม.

วันที่ 21 เม.ย.2569 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่มีการส่งข้อความในสื่อโซเชียลว่าจะมีการขึ้นภาษี VAT จาก 7% เป็น 10 % ว่า เป็นข่าวปลอม รัฐบาลมีแต่จะพิจารณามาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเท่านั้น

ส่วนประเด็นที่มีการวิจารณ์รัฐบาลว่า รัฐบาลข้ามหัวข้าราชการ จะทำการออกพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)กู้เงิน เพื่อใช้ประคับประคองเศรษฐกิจยามฉุกเฉิน แต่ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลัง ยังไม่ทราบเรื่อง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ขออธิบายว่า นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เพียงตอบโดยให้ความเห็นทางกฎหมาย ว่า
ถ้าจะออกพ.ร.ก.กู้เงิน ก็ทำได้ตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญ คือเป็นกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น วิกฤตโควิด-19 ก็เคยกู้แบบนี้ ซึ่งไม่ได้มีปัญหาข้อกฎหมาย และเมื่อถูกถามว่า ขณะนี้เข้าเกณฑ์ 172 ไหม

รองนายกฯ จึงตอบว่า สถานการณ์เช่นนี้ก็เข้า เงินคงคลังเหลือไม่มาก และมีจะผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แถมปีนี้ยังจะมี ซูเปอร์เอลนีโญ่อีก ที่จะกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตร ต้องมีไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินที่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีก

น.ส.รัชดา กล่าวย้ำว่า การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลและข้าราชการต้องทำงานร่วมกัน รับฟังกันและกัน การด่วนสรุปว่า มีการตัดสินใจข้ามหัวข้าราชการจึงเป็นความคิดเห็นที่เกินเลยไปมากทีเดียว

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