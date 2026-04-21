“เอกนัฏ” เตรียมประชุม กบง. หั่นค่ากลั่น รอบ 2 มากกว่า 2 บาท คาดมีผล 24 เม.ย. ทันที เชื่ออนาคตปรับลดอีกแน่ ย้ำ กำไรเกินเหตุช่วงวิกฤต คงไม่เหมาะสม ต้องหาอัตราที่เหมาะสมกับทุกคน
21 เม.ย. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่าใน วัน พฤหัสบดีที่ 23 เม.ย.นี้ เวลา 09.00 น. จะนัดประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ครั้งที่ 2 เพื่อปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นมากกว่า 2 บาท
ตนตั้งใจว่า เมื่อประชุมแล้ว จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลในวันเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีการปรับลดราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ในวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. ทันที ขณะที่อีกส่วนจะนำเงินไปชดเชยการขาดทุนของกองทุนน้ำมัน
เมื่อถามว่า ขณะนี้เอกชนยอมแล้วหรือไม่ นายเอกนัฏ ระบุว่า วันนี้ไม่ใช่เรื่องของเอกชนยอมหรือไม่ยอม แต่เป็นการประเมินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพราะตลาดโลกอยู่ในภาวะไม่ปกติ ราคาหน้าโรงกลั่นที่ผูกไว้กับประเทศสิงคโปร์ ราคาหน้าโรงกลั่น แพงขึ้นมากกว่าต้นทุนที่แพงขึ้น หรือสูงผิดปกติ
ที่ผ่านมา ได้ให้เอกชนมาชี้แจง ต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้รู้ค่าการกลั่นจริง ว่ามีราคาเท่าไหร่ และจะกำหนดอัตราที่เขาไม่ขาดทุน จะกำไรเกินเหตุในช่วงวิกฤตก็คงไม่เหมาะสม จึงต้องหาอัตราที่เหมาะสมกับทุกคน
เมื่อถามว่า อนาคตมีแนวโน้มลดค่าการกลั่นมากกว่า 2 บาทหรือไม่ นายเอกนัฏ กล่าวว่า มีแนวโน้มลดมากกว่า 2 บาท เพราะของเดิมตัวเลข 2 บาท มาจากตัวเลขเดือน มี.ค. และตอนนี้อยู่ในช่วงไม่ปกติ มีกฎหมายห้ามส่งออก น้ำมันที่ถูกกลั่น ก็จะถูกใช้ในประเทศ คณะกรรมการจึงต้องควบคุมราคาในประเทศให้เกิดความเป็นธรรม ขณะที่ เดือนเมษายน ราคาขึ้นไป 15 บาท แนวโน้มก็ต้องปรับลดลงกว่านี้
นายเอกนัฏ ยืนยันว่า ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา รวม 4 ครั้ง เป็นจำนวน 8.84 บาทแล้ว ซึ่งได้ใช้กลไกการตลาด และ ปรับราคาหน้าโรงกลั่น