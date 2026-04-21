เลขาสภาพัฒน์ฯ ชี้ สถานการณ์ตอนนี้ ยังไม่ควรขึ้น VAT 10% แม้อยู่ในแผนเดิม เผย ยังไม่เรียกถก ปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะ รอคุย “เอกนิติ” ก่อน
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) กล่าวถึงการวาระประชุม 4 หน่วยงาน ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ และสภาพัฒน์ ในวันพรุ่งนี้ (22 เม.ย.) ว่า วาระการประชุมเป็นเรื่องปกติ
นายดนุชา กล่าวต่อว่า ในการจัดทำงบประมาณปี 2570 จึงต้องมีการหารือกันก่อน เพื่อดูเรื่องกรอบงบประมาณ แต่เชื่อว่าการจัดทำงบปี 2570 จะเร็วขึ้น โดยจะเร่งให้ออกได้ตามกรอบที่เริ่มใช้ 1 ต.ค.นี้
เมื่อถามถึงการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับเพิ่มหนี้สาธารณะนั้น นายดนุชา กล่าวว่า การจะดำเนินการต้องมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ขณะนี้ยังไม่มีการเรียกประชุม และตนต้องมีการหารือกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และ รมว.คลัง ก่อน
เมื่อถามถึงความชัดเจนในการขึ้นภาษีจาก 7% เป็น 10% นายดนุชา กล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีการปรับขึ้น และส่วนตัวคิดว่าการปรับขึ้นคงจะยาก เพราะต้องดูสถานการณ์ให้ดีกว่านี้ แต่เรื่องนี้อยู่ในแผนเดิมอยู่แล้ว ส่วนจะดำเนินการเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่ง