ภราดร เผย คนละครึ่งพลัส-รถเก่าแลกรถใหม่ ยังไม่เข้าครม.สัปดาห์นี้ เผยคลังดูข้อมูลอยู่ ยันมีงบนำมาใช้แน่นอน มั่นใจรัฐบาลบริหารจัดการได้
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 เม.ย.2569ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณ กล่าวถึงโครงการ “รถเก่าแลกรถใหม่” ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสะอาด คาดว่าจะเข้าที่ประชุม ครม. วันนี้หรือไม่ว่า ยังไม่มี เนื่องจากกระทรวงการคลังกำลังดูรายละเอียดในเรื่องนี้อยู่
ส่วนการดูแลค่าไฟให้กับกลุ่มเปราะบาง จะมีการพิจารณาหรือไม่นั้น นายภราดร กล่าวว่า ความจริงในเรื่องนี้จะมีการจัดทำเป็นขั้นบันได ซึ่งผู้ที่ใช้ไฟน้อยปกติจ่ายอยู่ที่ราว 2 บาทกว่าต่อหน่วย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีการปรับเกณฑ์บันไดค่าไฟใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดือนมิ.ย.นี้ เพราะมาตรการเดิมจะสิ้นสุดในเดือนพ.ค.
นายภราดร ชี้แจงกรณีโครงการคนละครึ่งพลัส ยังไม่เข้าสู่ที่ประชุม ครม.ในวันนี้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการประชุม ครม.เศรษฐกิจ เพราะนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ จึงมีการขยับการประชุม ครม.เศรษฐกิจ ออกไป
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวว่าไม่มีงบประมาณ ย้ำว่ารัฐบริหารจัดการได้ เพราะมีหลายช่องทางที่ทำได้ ทั้งการออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โอนงบประมาณ ซึ่งจะดำเนินการอย่างแน่นอน รวมถึงงบกลางฉุกเฉินบางส่วนก็ยังนำไปใช้ได้