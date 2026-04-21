ศาลอาญา พิพากษาจำคุก ครูนาฏศิลป์ 1 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา ผิด ม.112 หลังคอมเมนต์ในเพจ “KTUK – คนไทยยูเค” อยู่ระหว่างประกันตัว
วันที่ 21 เม.ย.2569 ศาลอาญา นัดฟังคำพิพากษาคดี ม.112 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ของ “กร” (นามสมมติ) ครูสอนนาฏศิลป์ ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจ.ชัยนาท หลังเข้าไปคอมเมนต์ในเพจ “KTUK – คนไทยยูเค” เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564
ศาลพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง การกระทำเป็นกรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 112 ซึ่งเป็นบทหนักสุด จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 1 ปี 6 เดือน ไม่รอลงอาญา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้กำลังประกันตัวในชั้นอุทธรณ์
ที่มา : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน