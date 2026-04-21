สส.พรรคประชาชน เดินหน้าผลักดัน ร่างพ.ร.บ.ตายดี สิทธิขอจบชีวิตตนเอง หารือ สช. แลกเปลี่ยนความเห็น หวังพัฒนาระบบการดูแลวาระท้ายของชีวิต
วันที่ 21 เม.ย. 2569 นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กถึงการเดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ.ตายดี โดยระบุว่า เดินหน้าหารือ สช. ผลักดันร่าง พ.ร.บ.ตายดี
วันนี้ ผมและเพื่อน สส. พรรคประชาชน 6 คน เข้าหารือกับ นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และคณะผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นต่อการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ตายดี และสิทธิการเลือกจบชีวิตตนเอง ซึ่งกำลังอยู่ในความสนใจของสังคม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.ที่ประชุมมีเห็นพ้องเรื่องว่าการดูแลแบบประคับประคองควรเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน
2.ข้อเสนอเรื่องสิทธิการขอจบชีวิตตนเองเมื่อป่วยระยะท้ายโดยความช่วยเหลือทางการแพทย์ (Medical Assistance in Dying: MAiD) แม้เป็นสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง แต่ควรเกิดขึ้นเมื่อระบบการดูแลแบบประคับประคองเข้มแข็งแล้ว
โจทย์คือทำอย่างไรให้บริการประคับประคองและ MAiD ช่วยเสริมสร้างระบบการดูแลวาระท้ายอย่างเคารพศักดิ์ศรีผู้ป่วย ตั้งอยู่บนความสมัครในของผู้ป่วยและบุคลากรสุขภาพ
3.การถกเถียงและพัฒนาระบบการดูแลวาระท้าย ควรนำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคองที่เข้มแข็งขึ้น ทั้งด้านกำลังคนผู้ให้บริการ ความพร้อมของหน่วยบริการ การเข้าถึงบริการ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
4.MAiD ต้องกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เหมาะสม การพิจารณาสิทธินี้มีความละเอียดอ่อน ใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจ ทั้งในมิติการสื่อสาร การแพทย์ และกฎหมาย ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน
5.ในระหว่างนี้ ผม พรรคประชาชน และเครือข่าย จะเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นจากสังคม ควบคู่กับการสื่อสารเรื่อง “การแสดงเจตนาการรักษาในช่วงท้ายของชีวิต” ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ
ในที่ประชุมยังได้คุยกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานสุขภาพในพื้นที่ กทม. โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่
1.ใน 50 เขตของกทม. มี “ธรรมนูญสุขภาพระดับเขต” ครบทุกเขต ซึ่งเป็นเหมือนแผนที่ยุทธศาสตร์สุขภาพในแต่ละเขตพื้นที่ ที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่ง สส. เขตจะใช้เป็นอีกเครื่องมือในการผลักดันวาระสุขภาพในระดับพื้นที่ ร่วมกับกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
2.กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ทั้ง 13 เขต เป็นกลไกที่น่าสนใจในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในพื้นที่ กรรมการนี้มีเครือข่ายที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ และภาคประชาสังคม และกำลังขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ เช่น สังคมสูงอายุ NCDs เด็กและเยาวชน และ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่ง สส. อาจเสนอให้เป็นหน่วยงานเสนอในวาระปรึกษาหารือในสภาผู้แทนราษฎร
3. สส. และ สช. จะหาโอกาสทำงานร่วมกันในการยกระดับประเด็นสุขภาพ ทั้งการผลักดันในสภา เช่น การตั้งญัตติ กระทู้ถาม กมธ.สาธารณสุข และการเชื่อมการทำงานกับสมัชชาสุขภาพในพื้นที่
“ผมจะเดินหน้าผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ตายดี และนโยบายสุขภาพระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในสภาและในพื้นที่ ควบคู่กับการรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสุขภาวะในทุกช่วงของชีวิต ขอบพระคุณทีมงาน สช. ที่กรุณาสละเวลาให้ข้อมูลและการพบกันที่มีความหมายครับ” นายเอกภพ ระบุ