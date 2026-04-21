กมธ.สธ.วุฒิสภา โต้เฟกนิวส์กล่าวหา สว.เสนอยกเลิกบัตรทอง 30 บาท ชี้บิดเบือนข้อเท็จจริงที่เตรียมรวบรวมหลักฐานเอาผิดทางกฎหมาย เหตุสร้างความเสียหาย-ทำตื่นตระหนก
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล สว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข วุฒิสภา แถลงกรณีมีกระแสข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงว่า สว.เสนอให้ยกเลิกสิทธิรักษาพยาบาล บัตรทอง 30 บาท ว่า ขอยืนยันชัดเจนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง
เราไม่มีแนวคิดยกเลิกบัตรทอง ถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงจากการอภิปรายในรัฐสภา เกี่ยวกับการการแถลงนโยบายรัฐบาล ซึ่งการอภิปรายทั้งตนและนพ.วีรพันธ์ สุวรรนามัย สว.ในฐานะรองประธานกมธ. ได้พูดในประเด็นเดียวกันเพื่อสะท้อนปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปแบบให้มีความยั่งยืน พวกเราไม่เคยเสนอให้ยกเลิกสิทธิการรักษาของประชาชนแม้แต่ประโยคเดียว
นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า ประเด็นที่เราเสนอมีเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง คือ ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณของบัตรทอง เพราะปัจจุบันโรงพบาบาลของรัฐจำนวนมากต้องเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรง
ขณะเดียวกันก็มีข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบบางส่วนมีลักษณะสองมาตรฐาน งบค่ารักษาผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเป็นแบบปลายปิด แต่บางโครงสร้างกลับมีงบประมาณแบบปลายเปิด หรือเบิกมาเท่าไหร่เท่ากัน
การหยิกยกขึ้นมาก็เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาว่าการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมต่อหน่วยบริการ และธรรมภิบาลของการบริหารระบบ ซึ่งเรามีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าบางคน ดำรงตำแหน่งในบอร์ดหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องเป็นรเวลานาน ผ่านการสลับตำแหน่งกันไปมา
เราไม่ได้มีเจตนาโจมตีบุคคล แต่เป็นข้อเสนอที่ต้องหารให้ระบบมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและสามารถตรวจสอบได้
“ยืนยันว่าสิ่งที่พูดไม่เคยคิดจะลดสิทธิประชาชน แม้แต่ข้อเดียว แต่ต้องการให้ระบบมีงบประมาณที่สอดคล้องกับต้นทุนจริง มิฉะนั้นโรงพยาบาลของรัฐจะล้มก่อน และผู้ที่รับผลกระทบที่สุดคือประชาชน และไม่มีสว.คนใดที่มีความคิดที่จะยกเลิกบัตรทอง
แต่เมื่อมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก และเข้าใจผิดต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ ดังนั้น ขณะนี้ สว.และผู้เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน หากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลโดยเจตนา ทำให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ ต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป “นพ.ประพนธ์ กล่าว