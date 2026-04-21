ไม่ทิ้งภารกิจหัวใจติดปีก “อนุทิน” ส่งเครื่องบินส่วนตัว รับหัวใจที่ลำปาง ส่งถึงผู้ป่วยต้องผ่าตัดด่วน ขณะเจ้าตัวติดประชุม ครม.
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ (21 เม.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ส่งเครื่องบินส่วนตัวให้ทีมแพทย์สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นลำที่ใช้ประจำสำหรับภารกิจหัวใจติดปีก รับหัวใจที่ รพ.ลำปาง จ.ลำปาง เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดด่วน
โดยนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ร่วมคณะไปด้วยเนื่องจากติดประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเป็นการเร่งด่วน