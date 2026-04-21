พริษฐ์ เผยสูตรจัดสรรประธานกมธ. 35 คณะ ใช้ 2 ขั้นตอน หวังทุกพรรคเคารพกติกา แจงไม่ได้มีแค่ ‘ปชน.-ปชป.’ ต้องการกรรมาธิการตรงกัน แต่ทับกันทุกพรรค
เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ถึงการประชุมพิจารณาร่วมกับประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 20 เม.ย. เพื่อพิจารณาสัดส่วนคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภาฯ จำนวน 35 คณะว่า ความจริงรายละเอียดอาจไม่ได้เป็นเหมือนที่มีข่าวออกมาทั้งหมด
ตนขอให้รายละเอียดว่า ทุกพรรคเห็นตรงกันว่าพรรคใดจะมีสัดส่วนที่จะส่งสส. เข้าเป็นประธานกมธ. จำนวนเท่าไหร่ สิ่งที่ทุกพรรคเห็นตรงกันและประธานสภาฯ สรุปให้คือเรื่องกระบวนการว่า เมื่อมี 35 คณะแล้ว คณะไหนจะมีประธานกมธ.มาจากพรรคใด โดยประธานสภาฯ ให้ทำ 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 ให้ 6 พรรคที่มีอย่างน้อย 1 ประธานไปหารือกันนอกรอบ หากใน 35 คณะนั้น มีคณะใดคณะหนึ่งที่ทั้ง 6 พรรคเห็นตรงกันว่าจะจัดสรรให้กับพรรคใด ก็ถือว่าเป็นข้อสรุป
ส่วนคณะใดที่อาจจะเห็นไม่ตรงกัน โดยอาจมีมากกว่าหนึ่งพรรคที่ประสงค์ตัวแทนเข้าไปเป็นประธานกมธ. ก็ให้เอากลับเข้ามาในขั้นตอนที่ 2 คือ การประชุมร่วมกันระหว่างประธานสภาฯ และตัวแทนพรรคในรอบที่สอง เพื่อใช้กระบวนการที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการเรียงคิวเลือกหรือการจับฉลากเพื่อกำหนดลำดับในการเลือก ฉะนั้น ตนคิดว่าข้อสรุปนี้เป็นข้อสรุปที่ถือว่าเป็นธรรม และหวังว่าทุกพรรคจะรักษากติกาดังกล่าว
นายพริษฐ์ กล่าวอีกว่า ส่วนที่มีข่าวว่าหลายพรรคมีความประสงค์กมธ. ที่คล้ายกันนั้น ก็เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้น ซึ่งไม่ได้ทับกันเฉพาะพรรคประชาชน และพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เท่านั้น แต่ทับกันทุกพรรค
เช่น กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) ที่พรรคประชาชนอยากส่งตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้น เพราะเป็นกมธ.ที่มีความสำคัญในการตรวจสอบรัฐบาล ควรเป็นตัวแทนของฝ่ายค้านเข้าไปทำงาน แต่พรรคภูมิใจไทยก็ต้องการประธานกมธ.ป.ป.ช.เช่นกัน เมื่อมีความประสงค์ตรงกัน จึงต้องใช้กระบวนการทั้ง 2 ขั้นตอนดังกล่าว
เมื่อถามว่าได้นำเรื่องดังกล่าวเข้ามาพูดคุยในที่ประชุมวิปฝ่ายค้านหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ได้มีการอัพเดตกับทุกฝ่าย แต่ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากข้อสรุป ที่ประธานสภาฯ สรุปให้