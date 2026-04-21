พริษฐ์ จี้ ‘นายกฯ-รมต.’ เคลียร์ตาราง เข้ามาตอบกระทู้สภาฯ ลั่น ไม่ควรมองเป็นงานอดิเรกที่จะมาเมื่อว่าง แต่เป็นความรับผิดชอบหลัก
เมื่อเวลา 11.25 น. วันที่ 21 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้
โดยในวันที่ 22 เม.ย. มีข้อสรุปใน 2 ญัตติ คือ การเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการตรวจสอบแผนในการเดินสู่เป้าหมายเนตซีโร่ ภายในปี 2025 หรือ พ.ศ.2593 ซึ่งจะเสนอโดย สส.พรรคประชาชน
ส่วนญัตติที่ 2 เป็นข้อสรุปจากวิปฝ่ายค้านว่า เราจะเสนอเลื่อนญัตติการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรขึ้นมาพิจารณา ซึ่งจากการหารือนอกรอบกับตัวแทนวิปรัฐบาล มีความเข้าใจที่ตรงกัน
โดยสาเหตุที่ฝ่ายค้านเห็นตรงกัน เพราะราคาพืชผลการเกษตรกระทบกับประชาชนจำนวนมาก มีต้นทุนที่สูงขึ้นจากน้ำมันและปุ๋ย อีกมุมหนึ่งกลับมีสินค้าเกษตรที่ราคาตกต่ำอย่างมาก เช่น ข้าว มะพร้าว มะม่วง ที่มีสาเหตุมาจากผลกระทบการส่งออกที่ลดน้อยลง รวมถึงการทะลักเข้ามาของสินค้าจากต่างประเทศจึงเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเลื่อนขึ้นมาพิจารณาในวันที่ 22 เม.ย.
นายพริษฐ์ กล่าวว่า ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลที่มีอำนาจในการบริหารงานแล้ว จัดสรรรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้ามารับฟังข้อเสนอแนะจากสภาฯ ชี้แจงตอบคำถามประเด็นต่างๆ เพราะจากญัตติเรื่องพลังงาน ก็ไม่ได้มีตัวแทนของรัฐบาลเข้ามาชี้แจง
รวมถึงญัตติเรื่องน้ำท่วมที่แม้ว่าจะมี รมช.มหาดไทย ใช้สิทธิ์อภิปรายสรุปแทนสมาชิก แต่ก็ไม่ได้เห็นตัวแทนของฝ่ายบริหารเข้ามาตอบคำถามของประชาชน จึงหวังว่าในการอภิปรายเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรจะได้เห็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งรมว.พาณิชย์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เข้ามารับฟังและชี้แจงต่อสภาฯ
นายพริษฐ์ กล่าวอีกว่า ส่วนการประชุมสภาฯ ในวันที่ 23 เม.ย.นี้ จะเป็นสัปดาห์แรกที่มีกระทู้สด กระทู้ทั่วไป และกระทู้แยกเฉพาะ ในส่วนของพรรคประชาชนจะเสนออย่างน้อย 1 กระทู้ ในส่วนของพรรคฝ่ายค้าน จะรอดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ตนอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาล ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี รู้อยู่แล้วว่าเป็นการตอบกระทู้สด และตามข้อบังคับกระทู้สดต้องเสนอและเสนอได้ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ดังนั้น ครม. ก็ควรบริหารจัดการเวลา เพื่อให้ทั้งนายกฯ และรัฐมนตรีสามารถมาตอบกระทู้ถามสดได้
“ผมรู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลกับการที่นายกรัฐมนตรีมาชี้แจงต่อสภาฯ รอบที่แล้ว พอถูกถามเรื่องกระทู้สดบอกว่าถ้าว่างจะมา เราต้องย้ำว่าการมาตอบคำถาม สส. ที่ถามแทนประชาชนในสภาฯ เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของนายกฯ และรัฐมนตรี ดังนั้น มันไม่ควรเป็นงานอดิเรก ที่นายกฯ จะมาเมื่อว่าง แต่เป็นความรับผิดชอบหลักที่นายกฯ และรัฐมนตรีทุกคนควรจัดสรรเวลาให้
และหากในสัปดาห์นั้นไม่มี สส.ถามรัฐมนตรีท่านใด ก็สามารถมาปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่สภาได้ เพราะมีห้องทำงาน หรือห้องประชุมให้ ครม. อยู่แล้ว ตนคิดว่าสัปดาห์นี้คงเป็นบทพิสูจน์แรกว่า ตกลงแล้วนายกฯ และรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับการทำงานของสภาฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนหรือไม่” นายพริษฐ์ กล่าว
เมื่อถามว่า การที่พูดให้นายกฯ และรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ เพราะเห็นข่าวที่รัฐมนตรีเทกระทู้ถามของ สว. ใช่หรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า มีส่วน เพราะเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ไม่มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ทั่วไปของ สว. ซึ่งผสมกับคำพูดของนายกฯ ที่ตอบคำถามของตน ตอนชี้แจงหลังการอภิปรายนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาว่า ถ้าว่างจะมา ตนว่าก็ให้พิสูจน์ด้วยการกระทำ
ตนยืนยันว่าเราอยู่ในระบบรัฐสภาที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติแยกจากกัน แต่ฝ่ายบริหารมีที่มาจากฝ่ายนิติบัญญัติ พูดง่ายๆ คือ นายกฯ ถูกโหวตเข้ามาในสภา แต่เรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบหลักของฝ่ายบริหารทุกคน ที่รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่องานสภาฯ ซึ่งการมาตอบกระทู้สดคือการตอบคำถามที่ สส. ถามแทนประชาชน
“พรรคประชาชนให้ข้อมูลได้ว่า ในการตั้งกระทู้สดเช้าวันพฤหัสบดีนี้ เรามีประเด็นที่จำเป็นต้องถามนายกฯ ถือว่าเป็นการแจ้งล่วงหน้าให้สามารถเคลียร์ตาราง” นายพริษฐ์ กล่าว