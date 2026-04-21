ครม.ไฟเขียว ตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง ‘ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์’ นั่งที่ปรึกษามท.1 ศึกษิษฐ์ เป็น รองเลขาธิการนายกฯของดร.เชน
เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ ดังนี้
1.นายสาโรจน์ สามารถ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี 2.ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์ เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ของ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาค รองนายกรัฐมนตรี 3.นายศึกษิษฐ์ ศรีจอมขวัญ เป็น รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ของ นายยศขนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี
นอกจากนั้น เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กระทรวงต่างๆ เสนอ ดังนี้
กระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้ง น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ เป็นที่ปรึกษารมว.พาณิชย์, นายวรวุฒิ โปษกานนท์ เป็น เลขานุการรมว.พาณิชย์
กระทรวงคมนาคม แต่งตั้ง นายรัชพงศ์ ชูแก้ว เป็น เลขานุการ รมว.คมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้ง นายนพดล มาตรศรี เป็น ปรึกษารมว.อุตสาหกรรม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เป็นเลขานุการรมว.อุตสาหกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้ง น.ส.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เป็นที่ปรึกษารมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายฉัตริน จันทร์หอม เป็น เลขานุการรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ เป็นที่ปรึกษารมว.มหาดไทย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เป็นเลขานุการรมว.มหาดไทย