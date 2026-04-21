สีหศักดิ์ เผยโอมาน เสนอขายน้ำมันส่วนเกินการผลิตให้ไทย ย้ำต้องต่อรองเจรจาเรื่องราคา ชี้สถานการณ์น้ำมันในประเทศ เริ่มมีเสถียรภาพ

เมื่อเวลา 12.25 น. วันที่ 21 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเจรจากับประเทศโอมาน ในการอำนวยความสะดวกการเดินเรือสินค้าไทย ผ่านช่องแคบฮอร์มุซว่า

สถานการณ์วันนี้เริ่มมีเสถียรภาพแล้ว และจากการพูดคุยกับประเทศโอมานระบุว่า หากเราต้องการน้ำมัน เขาก็มีในส่วนที่ผลิตเกิน โดยให้เราแจ้งไปล่วงหน้า แต่การจะขอซื้อน้ำมันเพิ่มจากโอมานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความต้องการเพิ่มหรือไม่ โดยต้องเจรจาเรื่องราคาด้วย ซึ่งปัจจุบันเราใช้น้ำมันในพื้นที่นี้มากอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่าจำเป็นต้องหาแหล่งน้ำมันเพิ่มใช่หรือไม่ เพราะมีการมองว่าช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย.นี้ จะเกิดความขาดแคลน นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศพยายามพูดคุยกับประเทศต่างๆ และพยายามจะหาให้ โดยต้องให้กระทรวงพลังงาน หรือปตท. ไปเจรจา

เมื่อถามย้ำว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า สถานการณ์เรื่องน้ำมัน และพลังงานน่าจะมีเสถียรภาพ

 

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