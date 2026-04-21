นายกฯ เตรียมประชุม ครม.เศรษฐกิจนัดแรก จันทร์นี้ โยน ‘เอกนิติ’แจงปม พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน อ้างมีข้อมูล ปัดตอบเพิ่มวงเงินคนละครึ่งพลัสหรือไม่
เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 21 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการหารือกับนายหวัง อี้ รมว.ต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ท่านมาภารกิจส่วนตัว และถือโอกาสแวะเข้ามาหารือ เพราะเรามีความคุ้นเคยกัน
ประเด็นระหว่างประเทศไทยกับจีนนั้น มีแต่ด้านความร่วมมือ เราอาจขอให้ทางจีนพิจารณาซื้อสินค้าเกษตรจากไทยเพิ่มหรือซื้อข้าว และผลไม้ จากไทยเพิ่ม รวมถึงลงทุนเพิ่ม สนับสนุนเทคโนโลยี Tranfer เพิ่ม ซึ่งการพูดคุยครั้งนี้ เป็นการหารือแบบ Open Agenda ขออย่าถามรายละเอียด
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจนัดแรก นายกรัฯ กล่าวว่า จะประชุมนัดแรกในวันจันทร์ที่ 27 เม.ย.นี้ และจะมีการประชุม ครม.เศรษฐกิจทุกวันจันทร์ เปรียบเสมือนการนำเสนอเข้ามา ครม.เศรษฐกิจจะเชิญภาคเอกชนเข้ามาด้วย และสมาคม 3 สภา เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
ทั้งนี้ การหารือในครั้งแรกจะพูดคุยทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ นโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์การออก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท โดยสรุปแล้วรัฐบาลจะออกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องหารือนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง โดยจะให้นายเอกนิติ เป็นผู้ชี้แจงเพราะมีข้อมูล
แต่ในหลักการอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมากระตุ้นเศรษฐกิจ มีเม็ดเงินไหลเข้าไปจับจ่ายใช้สอย หากเป็นประโยชน์รัฐบาลก็มีความตั้งใจจะทำให้อยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการเพิ่มวงเงินจากเดิม 2,400 บาท ในโครงการคนละครึ่งพลัสหรือไม่ หลังจากที่มีสส.หลายพรรคออกมาเรียกร้อง เพราะขณะนี้เศรษฐกิจไม่ดี นายกฯ หันมาย้ำว่า โครงการไทยช่วยไทยพลัส