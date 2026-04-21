นายกฯ สั่ง ‘เอกนิติ-กฤษฎีกา’ ศึกษารายละเอียด พ.ร.ก.กู้เงิน-ขยายเพดานหนี้สาธารณะ กำชับเข้มตรวจคุณสมบัติ ที่ปรึกษาของรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2569 รายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 5 แสนล้าน

แต่ในช่วงท้ายการประชุม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง รวมถึงกฤษฎีกา ไปศึกษาในเรื่องรายละเอียดหากจะต้องมีการออก พ.ร.ก.กู้เงิน รวมถึงขยายเพดานหนี้สาธารณะ

ขณะที่นายเอกนิติ แสดงความเห็นที่ประชุม ครม.ว่า หากจะดำเนินการออก พ.ร.ก.กู้เงิน อยู่ในวิสัยที่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขณะนี้เกิดวิกฤตโลกและวิกฤตพลังงานที่มีผลกระทบไปทั่วโลก

รายงานข่าวจาก ครม. แจ้งอีกว่า นายกฯ ยังได้กำชับเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาของรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถือเป็นครั้งแรกที่มีการให้ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวด สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาของรัฐมนตรี ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีการตรวจสอบในตำแหน่งดังกล่าว

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การที่นายกฯ สั่งให้ศึกษาเรื่อง พ.ร.ก.กู้เงินนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะมีการกู้หรือไม่ แต่เป็นการเตรียมการเอาไว้กรณีหากเกิดวิกฤตจะสามารถดำเนินการได้ทันที

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