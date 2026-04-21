นายกฯ สั่งครม.ไปรับเรื่องความเดือดร้อนประชาชนถึงพื้นที่ ป้องม็อบบุกทำเนียบ เข้มรมต.เร่งแก้ไฟป่า-PM2.5 มอบ ‘ปกรณ์’ ดูขั้นตอนเลิก MOU44
เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวในที่ประชุมครม.ว่า ขอให้ทุกคนทำงานเต็มที่เพื่อสร้างผลงานดูแลประชาชน
โดยบางพื้นที่ที่ประชาชนมีข้อเรียกร้องหรือเสียงสะท้อนจากพี่น้องกลุ่มต่างๆที่มารวมตัวชุมนุมกันที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้รัฐบาลและรัฐมนตรีเข้าไปหาประชาชน ไม่ต้องให้ประชาชนเดินทางเข้ามาพบถึงทำเนียบฯ และเมื่อแต่งตั้งข้าราชการการเมืองแล้ว ขอให้แบ่งไปดูประชาชนในพื้นที่ด้วย เพราะความเดือดร้อนของประชาชนมีเป็นอย่างมาก
น.ส.รัชดา กล่าวว่า นายกฯ ขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน และอาสาสมัคร ที่ทำให้บรรยากาศของการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ลุล่วงไปด้วยดี ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ รวมถึงภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุก็น้อยลง เมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ปีที่แล้ว หรือช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
น.ส.รัชดา กล่าวว่า นายกฯ ยังเน้นย้ำหลังจากลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ ที่มีปัญหาฝุ่นPM2.5 ซึ่งนายกฯมีความกังวลอย่างมาก เนื่องจากส่งผลกระทบกับประชาชน และเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยว จึงย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเต็มที่ โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งกำลังคน งบประมาณ และเครื่องจักรที่จะทำให้สถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นPM2.5 คลี่คลาย
ปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 30 – 40% เป็นปัญหาฝุ่นข้ามแดน ดังนั้น สิ่งที่ดำเนินการไปแล้วและจะต้องทำต่อคือ กลไกของอาเซียน รวมถึงมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าเกษตรและวัตถุดิบที่มาจากการเผาพื้นที่เพาะปลูก โดยห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผา นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา มาตรการดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าข้าวโพดลดลง 70%
น.ส.รัชดา กล่าวว่า รัฐบาลได้เตรียมพร้อมเรื่องภัยพิบัติน้ำท่วมและน้ำแล้ง จึงต้องเตรียมการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนที่มีข้อเรียกร้องให้ยกเลิกเอ็มโอยู 44 ได้สั่งการให้นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกฯ ไปดูในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย ในการยกเลิกข้อตกลงเอ็มโอยู 44 โดยเร็วที่สุด
ขณะที่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ขอให้หน่วยงานต่างๆปฎิบัติตามที่นายกฯมอบนโยบายไปเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา