ภราดร กางไทม์ไลน์ งบปี 70 ยันทันใช้ตามกรอบ 1 ต.ค.นี้ เน้นตอบโจทย์ภัยสงคราม-ความคุ้มค่า เลิกอิงฐานเก่า ไร้วิ่งเต้นโครงการ หลังเพิ่มงบลงทุน 20%

เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 21 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการจัดทำงบประมาณประจำปีรายจ่ายงบประมาณ 2570 ว่า หลังเมื่อวานนี้ (20 เม.ย.) นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปี 2570 กับข้าราชการทุกหน่วยรับงบประมาณ

เนื่องจากรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศ ระยะเวลาค่อนข้างล่าช้ากว่าปฏิทินงบประมาณปกติ ทำให้หลายคนกังวลว่าปฏิทินงบประมาณปี 2570 จะใช้ทันตามกรอบปีงบประมาณในวันที่ 1 ต.ค.นี้หรือไม่ ตนยืนยันว่าสามารถจัดทำทันตามปฏิทินงบประมาณ

โดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 ต.ค. เป็นเวลาที่หน่วยราชการหรือหน่วยรับงบประมาณ จะจัดทำคำเสนอขอรับงบประมาณ มาที่สำนักงบประมาณ จากนั้นสำนักงบประมาณจะใช้เวลา 1 เดือนพิจารณาคำขอเพื่อตัดลดและลดทอนคำขอต่างๆ ให้อยู่ในเพดานที่กำหนดไว้ที่ 3.78 ล้านล้านบาท

จากนั้นวันที่ 2 มิ.ย. จะนำเข้าที่ประชุมครม. เพื่อให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณประจำปีรายจ่ายงบประมาณ 2570 แล้วจะเป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและวันที่ 16 มิ.ย. จะกลับเข้าที่ประชุมครม.อีกครั้ง จากนั้นสำนักงบประมาณ จะไปจัดทำรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2570 เพื่อให้ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในชั้นรับหลักการและวาระ 2และ3 ต่อไป

นายภราดร กล่าวอีกว่า การจัดทำงบประมาณปี 2570 นายกฯ ให้ความสำคัญกับภัยสงคราม ซึ่งอาจจะยืดเยื้อไปอีกนานพอสมควร จะส่งผลกระทบกับชีวิตประชาชนในระยะกลางและระยะยาว ดังนั้นการจัดทำงบประมาณปี 2570 จะเป็นสัญญาณที่จะบอกว่ารัฐบาลนี้เห็นถึงความสำคัญ

และให้หลักในการจัดทำงบประมาณ 2 หลักคือความคุ้มค่าและงบประมาณฐานสูง คือ ไม่อิงกับฐานหน่วยรับงบประมาณของปีก่อน โดยจะให้ความสำคัญกับโครงการที่ตอบโจทย์สถานการณ์โลกและสถานการณ์ประเทศในขณะนี้ รวมถึงการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน

นายภราดร กล่าวถึงการออก พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี 2569 เพื่อโยกงบประมาณที่ไม่จำเป็นกว่า 5-6 หมื่นล้านบาท มาตั้งเป็นงบกลาง รองรับวิกฤตเศรษฐกิจและโครงการไทยช่วยไทยนั้น ยืนยันว่า รัฐบาลนี้จะจัดทำอย่างแน่นอน โดยจะเร่งเสนอให้เร็วที่สุด เพราะทราบดีถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากภัยสงครามที่ค่อนข้างจะรุนแรง จำเป็นต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลในการช่วยเยียวยาประชาชน จากสงครามที่เกิดขึ้น

คาดว่าจะเสนอ ครม. ในช่วงเดือนมิ.ย. หลังจากครม.ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี 2570 แล้ว ซึ่งเป็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 140 เพราะหากออกร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณก่อน ครม.ให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณปี 2570 จะต้องนำเงินดังกล่าวไปชดใช้คงคลัง ซึ่งค้างอยู่ 70,000 ล้านบาทก่อน ทำให้การโอนงบประมาณ ไม่สามารถนำเงินดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาวิกฤตและเยียวยาประชาชนได้

นายภราดร กล่าวอีกว่า ส่วนโครงการคนละครึ่ง กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบการออกโครงการคนละครึ่ง ว่าจะเลือก ให้เงินแบบระยะยาว หรือระยะสั้น แต่ต้องดูว่าจำนวนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นกี่คน ยืนยันว่าเงินที่ให้ในโครงการนี้จะไม่น้อยกว่าครั้งที่ผ่านมา

เมื่อถามว่าการเพิ่มงบลงทุน 20 % จะทำให้ฝ่ายการเมืองวิ่งเต้นโครงการหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ทุกโครงการจะต้องตอบโจทย์ เชื่อว่าไม่มีการวิ่งเต้น ตนกำกับสำนักงบประมาณ และได้ให้นโยบายชัดเจนว่า ทุกโครงการต้องตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลและประเทศ

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