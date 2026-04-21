ครม.ไฟเขียว ขยายเวลา จ่ายเงินค่าปลงศพ เหตุน้ำท่วม 8 จว.ใต้ ถึง 8 มิ.ย. เหตุยังตกค้างเนื่องจากตามหาญาติ และบางส่วนครอบครัวผู้เสียชีวิตยังตกลงไม่ได้

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติขยายเวลาการจ่ายเงินค่าปลงศพ ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต จากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้

ได้แก่ จ.สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุงปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและจ.ตรัง ที่สิ้นสุดกำหนดเวลาเบิกจ่ายไปเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา

โดยให้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 8 มิ.ย.นี้ เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เร่งเบิกจ่ายช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุ ซึ่งบางส่วนปภ.จ่ายค่าปลงศพไปแล้ว

แต่ยังมีบางส่วนที่ตกค้างเนื่องจากตามหาญาติ และบางส่วนครอบครัวผู้เสียชีวิตยังตกลงไม่ได้ ที่จะให้ใครเป็นผู้รับเงินค่าปลงศพ จึงยังไม่ได้ส่งข้อมูลมาที่ปภ.ตามกำหนดเวลาจ่ายเงินค่าปลงศพ จึงให้ขยายระยะเวลาออกไป

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