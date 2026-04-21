ณัฐพงษ์ ตั้งคำถาม ป.ป.ช.ส่ออุ้มคดี‘ศักดิ์สยาม’ แต่ 44 สส. เสนอกฎหมายอย่างถูกต้อง กลับดำเนินการอีกแบบ นัดแถลงใหญ่สู้คดีพรุ่งนี้ ย้ำหาก 24 เม.ย.นี้ ศาลให้ความเป็นธรรม ก็ไม่มีเหตุผลต้องเปลี่ยนตัว กก.บห. ยกเว้น‘ศรายุทธิ์’ ที่ยื่นไขก๊อก
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงความคืบหน้าคดี 44 สส. ว่า รายละเอียดและเทคนิคการต่อสู้ทางกฎหมาย พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมแถลงรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ (22 เม.ย.) ที่สภาฯ ซึ่งจะมีตนและเพื่อน สส. อีกรวม 10 คนที่อยู่ในคดีนี้
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า คดีเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขณะที่กรณี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรมว.คมนาคม มีผลออกมาเป็นอีกทางหนึ่ง ทั้งที่มีเส้นทางทางการเงินชัดเจน ส่อเค้าผิดปกติ แต่พวกเราที่ใช้กลไกทางนิติบัญญัติโดยชอบ กลับถูกดำเนินการอีกแบบ
ตนได้มีโอกาสอภิปรายในวาระการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้ หลายคนอาจรู้สึกว่ามีเสถียรภาพ แต่จริงๆ แล้ว การใช้อำนาจที่ถูกต้อง ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวัง
“การใช้อำนาจที่ตนเองมีทุกอย่างไปบิดเบือนกลไกทางกฎหมายองค์กรอิสระเพื่อปกป้องพวกพ้องและทำลายล้างฝั่งตรงข้าม ก็จะเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายตัวรัฐบาลเอง” นายณัฐพงษ์กล่าว
นายณัฐพงษ์กล่าวว่า สิ่งที่พวกเราทำได้คือ ชี้ให้ประชาชนเห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุผิดปกติมากๆ ตนเห็นว่า พรรคภูมิใจไทยรวมถึงรัฐบาลของภูมิใจไทยเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งในระบบการเมืองปัจจุบัน ที่มีองคาพยพอื่นๆ ไม่ว่าองค์กรอิสระ รวมถึงกลุ่มก้อนคนมีอำนาจในประเทศนี้ที่คอยสนับสนุนระบบการเมืองแบบนี้อยู่
สิ่งที่จะเกิดความเสียหายต่อประเทศ คือผลประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ เรื่องกับการใช้อำนาจของรัฐ ทั้งการกู้เงินมาใช้จ่าย การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ หรือการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม กลายเป็นว่าเป็นกระบวนการที่ให้ประโยชน์ กับกลุ่มคนชั้นนำในสังคม
“แต่คนที่ทำถูกต้องหรือประชาชนคนตัวเล็ก ไม่เคยได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเลย ดังนั้น สิ่งสำคัญของพรรคประชาชนต่อจากนี้คือ การทำงานให้ประชาชนเห็น และให้ทุกคนเห็นตรงกันว่า สิ่งที่พวกเราต้องต่อต้านคือ ระบบการเมืองที่ไม่ได้เป็นของประชาชนคนส่วนใหญ่ และร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”
ส่วนการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคจะมีขึ้นภายในวันที่ 24 เม.ย.เลยหรือไม่นั้น นายณัฐพงษ์ระบุว่า คงตอบล่วงหน้าไม่ได้ แต่พร้อมรองรับทุกสถานการณ์อยู่แล้ว และเชื่อว่าศาลจะให้ความเป็นธรรม พวกเราก็ยืนยันในความบริสุทธิ์มาตลอด
อย่างไรก็ตาม 1 ตำแหน่งที่มีความชัดเจนแล้วคือเลขาธิการพรรค คือ นายศรายุทธิ์ ใจหลัก ได้แสดงเจตจำนงและยื่นใบลาออกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งตนได้ร้องขอให้รักษาการไปจนกว่าจะถึงวันประชุมใหญ่
“ยืนยันได้ว่าทุกคนพร้อมทำหน้าที่ต่อหากศาลให้ความเป็นธรรมกับพวกเรา เพราะพวกเรายืนยันว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายไม่เป็นความผิด ไม่มีเหตุผลที่เราจะสลับสับเปลี่ยนผู้บริหารชุดปัจจุบัน ถ้าศาลฎีกาไม่ได้มีคำสั่งในทางร้ายต่อพวกเรา” นายณัฐพงษ์กล่าว
นายณัฐพงษ์ ระบุว่า ไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญทางฝั่งไหนที่วันประชุมใหญ่ของพรรคประชาชนมาตรงกับวันที่ศาลจะมีคำสั่ง แต่กรอบเวลาของการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างไร ก็ต้องอยู่ภายในเดือนเม.ย.อยู่แล้ว