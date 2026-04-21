อัครนันท์ ควง ปิยะรัฐชย์ ลงพื้นที่เมืองกาญจน์ ติดตามสถานการณ์-วางแผนแก้ปัญหาไฟป่า ฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นระบบ ลดผลกระทบต่อสุขภาพปชช. เร่งฟื้นฟูคุณภาพอากาศให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2569 ที่โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อม น.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ทั้งนี้ จากการติดตามข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) สะสมใน จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.68 ถึงวันที่ 20 เม.ย.2569 พบจุดความร้อนรวมทั้งสิ้น 11,211 จุด โดยพื้นที่ที่พบการเผาไหม้มากที่สุดคือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และอำเภอที่มีจุดความร้อนสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อ.ศรีสวัสดิ์ อ.ทองผาภูมิ และอ.ไทรโยค เพื่อควบคุมสถานการณ์ จ.กาญจนบุรี ได้ประกาศกำหนดเขตควบคุมการเผาและเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.จนถึงวันที่ 30 เม.ย.
นายอัครนันท์ กล่าวว่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 กระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการพร้อมให้ความร่วมมือในการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้กับนักเรียน ครู และประชาชน สำหรับการดำเนินงานเชิงรุก จ.กาญจนบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดฯ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
โดยเน้นมาตรการป้องกันและลดมลพิษที่ต้นทางผ่านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในเขตป่าไม้ พื้นที่การเกษตร และเขตชุมชน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนความรู้แก่เกษตรกรในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการเผาในที่โล่ง
นายอัครนันท์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนกลุ่มเสี่ยง การจัดตั้งโซนปลอดภัย (Safe Zone) รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ความปลอดภัยและสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง
น.ส.ปิยะรัฐชย์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจัง เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อต้องการรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด