นิติพล ผิวเหมาะ แกนนำภาคเหนือ โบกมือลา พรรคประชาชน เดินหน้าเส้นทางการเมืองใหม่ เชื่อทำงานเพื่อประชาชนได้มากกว่านี้ ยันไม่ปิดกั้นฝ่ายใด

วันที่ 22 เม.ย.2569 นายนิติพล ผิวเหมาะอดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน(ปชน.) โพสต์ผ่านฟซบุ๊ก Nitipon Piwmow – นิติพล ผิวเหมาะ ประกาศลาออกจากพรรคประชาชน

โดยระบุว่า “ทุกท่านครับ ผมได้ทบทวนเส้นทางทางการเมืองของตัวเองอย่างจริงจัง และตัดสินใจว่า ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องก้าวออกจากพรรคประชาชน เพราะผมเชื่อว่า ผมสามารถทำงานเพื่อประชาชนได้มากกว่านี้

ผมยังคงเคารพพรรคประชาชนและเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เราเคยร่วมกันทำงานมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ และพรรคก้าวไกล

ผมจึงขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จากนี้ไป ผมจะเดินหน้าทำงานการเมืองต่อ พร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทุกฝ่าย”

ทั้งนี้ นายนิติพล มีชื่อ 1 ใน 44 สส.อดีตพรรคก้าวไกล ที่ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดในกรณีร่วมเข้าชื่อเสนอแก้ไขกฎหมาย

นอกจากนี้ นายนิติพล ถือเป็นขุนพลสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของพรรคมายาวนาน เป็น สส. ครั้งแรก ปี 2562 สังกัดพรรคอนาคตใหม่ โดยลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ

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