อนุทิน มอบนโยบายข้าราชการระดับสูง มท. ขอร่วมกันใช้มหาดไทยแก้วิกฤต บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ก่อนเชิญผู้ไม่เกี่ยวข้องออก ขอความสงบ ไม่พูดแทรก
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2569 ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
โดยมีนายพลพีร์ สุวรรณฉวี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมประชุม
นายอนุทิน กล่าวว่า ขอบคุณที่ได้มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณภัยความมั่นคง รวมถึงการพัฒนาในมิติอื่นๆ ของประเทศ เพื่อที่เราจะได้มาร่วมกันหาทางออกและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าในประเทศนี้จะมีปัญหาหรือวิกฤตการณ์ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวขกับประชาชน กระทรวงมหาดไทยคือหน่วยงานหลักและการดำเนินการ ทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้บทบาทของมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ บรรยากาศระหว่างการมอบนโยบาย นายอนุทินกล่าวได้เพียงไม่ถึง 2 นาที ก็เชิญสื่อมวลชนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออก พร้อมกล่าวว่า ขอความสงบ ไม่ต้องพูดแทรกขึ้นมาเวลาประชุม ก่อนกล่าวต่อว่า ขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด