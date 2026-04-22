อนุทิน มอบนโยบาย​ข้าราชการระดับสูง มท. ขอร่วมกันใช้มหาดไทยแก้วิกฤต​ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ก่อนเชิญผู้ไม่เกี่ยวข้องออก​ ขอความสงบ​ ไม่พูดแทรก

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2569 ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

โดยมีนายพลพีร์ สุวรรณฉวี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมประชุม

นายอนุทิน กล่าวว่า ขอบคุณที่ได้มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณภัยความมั่นคง​ รวมถึงการพัฒนาในมิติอื่นๆ​ ของประเทศ​ เพื่อที่เราจะได้มาร่วมกันหาทางออกและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าในประเทศนี้จะมีปัญหาหรือวิกฤตการณ์ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวขกับประชาชน กระทรวงมหาดไทยคือหน่วยงานหลักและการดำเนินการ​ ทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้บทบาทของมหาดไทย​ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ บรรยากาศระหว่างการมอบนโยบาย นายอนุทินกล่าวได้เพียงไม่ถึง 2 นาที ก็เชิญสื่อมวลชนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออก​ พร้อมกล่าวว่า​ ขอความสงบ​ ไม่ต้องพูดแทรกขึ้นมา​เวลาประชุม​ ก่อนกล่าวต่อว่า ขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

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