นายกฯ อนุทิน ถก 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ ทบทวนกรอบงบปี 70 ลั่น ต้องปรับวิธีทำงาน รับมือสถานการณ์โลกผันผวน ย้ำ หั่นงบไม่จำเป็นทิ้ง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 เม.ย. 2569 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณปี 2570 ระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยนายกฯ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เพื่อกำหนดงบประมาณประจำปี การประมาณการรายได้วงเงินงบประมาณรายจ่าย วิธีชดเชยการขาดดุลงบประมาณ รวมทั้งการกำหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการคลังของรัฐบาลเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี

ซึ่งการพิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณในวันนี้ เพื่อให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ ภายใต้สถานการณ์โลกที่มีความผันผวนค่อนข้างมากที่มีการสู้รบในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางพลังงาน และเศรษฐกิจต่อประเทศไทย

ดังนั้น ในส่วนของภาครัฐมีความจำเป็นต้องปรับวิธีการทำงานให้เพิ่มประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่ใช้ทรัพยากรน้อยลง ส่งผลให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 มีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก

นายกฯ กล่าวต่อว่า และเพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายยังคงรักษาวินัยการเงินการคลัง รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งทางวินัยการเงินการคลัง จึงจำเป็นต้องมีการปรับลดงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด

รวมถึงแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดในการวางแผนงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบนโยบายให้ส่วนราชการต่างๆ ได้รับทราบแนวทางของวิธีการจัดทำก็ประมาณปี 2570 แล้ว

“ขอให้พวกเราได้พิจารณาทบทวนวงเงิน เพื่อเตรียมการให้สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลได้แจ้งให้กับส่วนราชการทุกส่วนรับทราบ และขอให้การดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบเวลาที่ทางสำนักงบประมาณได้คาดการณ์วางแผนเอาไว้ เพื่อนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาผ่านที่ประชุมรัฐสภา และให้การผ่านกฎหมาย เพื่อนำมาใช้ได้ภายในวันแรกของปีงบประมาณ 2570” นายกฯ กล่าว

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