อนุทิน ปลื้ม Moody’s จัดอันดับความน่าเชื่อถือไทยดีขึ้น สะท้อนพื้นฐานประเทศยังแข็งแกร่ง มีผลดีทุกมิติ เชื่อต่างประเทศอยากลงทุนมากขึ้น

เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 22 เม.ย.2569 ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวกรณีบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจาก “เชิงลบ” เป็น “มีเสถียรภาพ” และคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ที่ระดับ Baa1 มองว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ว่า “แล้วมันไม่ดีตรงไหน”

เมื่อถามว่าการปรับอันดับที่ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นอะไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานของประเทศไทย ยังมีความแข็งแกร่ง ดังนั้น เราต้องเสริมความแข็งแกร่งนี้ขึ้นไป การที่เขาจัดลำดับดีขึ้นมา ทำให้เรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศ ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศในทุกมิติจะทำให้มีผลที่ดีขึ้น

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