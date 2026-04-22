นายกฯ ห่วงประชาชนชายแดนไทย-เมียนมา หลังสู้รบกระสุนตก เตือนอย่าทำให้บ้านเราได้รับผลกระทบ พยักหน้ารับวางตัวหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ปัดตอบพื้นที่กดดันเปลี่ยนตัว ผอ.กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 22 เม.ย.2569 ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงข้อสั่งการในที่ประชุมมอบนโยบายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับดูแลพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา โดยเฉพาะสถานการณ์สู้รบในเมียนมาว่า วันนี้ถือเป็นการประชุมกลางของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อสั่งการหลายอย่าง ยอมรับว่าเป็นห่วงในทุกเรื่อง

เมื่อถามถึงประชาชนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากกระสุนที่ตกข้ามแดนมาฝั่งเรา นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มีการดำเนินการทุกวิถีทาง ทั้งเรื่องทางการทูตและการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน จึงต้องพูดคุยกัน ซึ่งเขายืนยันว่าเป็นการสู้รบ ไม่ได้มีเจตนารุกล้ำข้ามมาฝั่งไทย โดยเราไม่ได้ยอม หากจะสู้รบก็สู้รบในส่วนของเขา อย่าให้บ้านเราได้รับผลกระทบ

เมื่อถามถึงการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จะมีการหารือในการตั้งคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้หรือไม่ เนื่องจากในรัฐบาลนี้ยังไม่มี นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องเป็นไปตามขั้นตอน

เมื่อถามว่าได้วางตัวผู้ที่จะเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฯ ไว้แล้วหรือไม่ นายอนุทิน พยักหน้าและตอบเพียงสั้นๆ ว่า “ครับ” ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเป็นใคร นายอนุทิน กล่าวว่า ประชุมให้เสร็จก่อน

เมื่อถามถึงการกดดันให้เปลี่ยนตัวผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า (ผอ.รมน.ภาค 4 สน.) ที่ไม่ให้แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นโดยตำแหน่ง นายอนุทิน ฟังแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว

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