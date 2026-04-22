“อนุทิน” ยิ้ม ไม่ตอบคำถาม ปม ป.ป.ช. ยกคำร้อง คดี “ศักดิ์สยาม” ซุกหุ้น เมิน พรรคประชาชน มอง 2 มาตรฐาน บอกสื่อเราตกลงกันแล้วจะไม่เดินถาม

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2569 ที่กระทรวงมหาดไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

โดยสื่อมวลชนพยายามสอบถาม นายอนุทิน ถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติยกคำร้องในคดีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และอดีตรมว.คมนาคม ฐานจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ กรณีการถือครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น

โดยนายอนุทิน ได้หันมาฟังคำถามและยิ้ม ไม่ตอบคำถามนี้

เมื่อถามต่อว่ากรณีนี้มีการตั้งข้อสังเกตจากพรรคประชาชน เปรียบเทียบกับคดี 44 สส.ว่าเป็นการ 2 มาตรฐานหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “เราตกลงกันแล้วว่าจะไม่เดินถาม” ก่อนจะเดินทางออกจากกระทรวงมหาดไทยทันที

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