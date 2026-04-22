สภาหวิดวุ่น ฝ่ายค้าน-รัฐบาล ประลองกำลัง เลื่อนญัตติปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำพิจารณาก่อน ญัตติเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จนต้องพักประชุม 5 นาที สุดท้ายฝ่ายค้านยอม
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 22 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม
เมื่อเข้าสู่วาระการประชุม นายปิยรัฐ จงเทพ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เสนอว่า วิปฝ่ายค้านได้หารือร่วมกันและมีข้อยุติว่า ขอเลื่อนระเบียบวาระที่ 5.12 ญัตติให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะการสู้รบในตะวันออกกลาง เสนอโดยนายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
ให้พิจารณาต่อจากญัตติลำดับที่ 1 เนื่องจากปัญหาพืชผลการเกษตรในเวลานี้ประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลได้แก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีผู้รับรองการเลื่อนญัตติดังกล่าวครบถ้วน
ทำให้นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะวิปรัฐบาล คัดค้านการเลื่อนญัตติดังกล่าว โดยระบุว่า เรื่องที่ฝ่ายค้านเสนอนั้นยังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งในสัปดาห์นี้เราอยากพูดคุยเรื่องที่อาจจะไม่ต้องตั้งกมธ.วิสามัญ เพราะเราจะมี กมธ.สามัญอยู่แล้ว อาจเกิดความซ้ำซ้อน จึงขอเสนอพิจารณาตามวาระ คือญัตติการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและเน็ตซีโร่ ขึ้นมาพิจารณาก่อน
นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นอภิปรายว่า ขอคุณนายร่มธรรม เสื้อสีฟ้าเก่า แต่วันนี้เสื้อเป็นสีน้ำเงินก็ไม่เป็นไร แต่อยากจะถามว่า เดิมเรามีข้อหารือกันว่าเราจะเลื่อนญัตติราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำขึ้นมา เพราะขณะนี้เกษตรกรเดือดร้อนมาก
อย่างไรก็ตาม สส.พรรครัฐบาล ขอให้ดำเนินการตามระเบียบวาระ เพราะญัตติราคาพืชผลการเกษตรฯ ก็ต่อท้ายอยู่แล้ว สามารถพิจารณาต่อจากญัตติของนายร่มธรรมได้ และร้องขอให้ถอนญัตติของนายปิยรัฐ แต่ไม่เป็นผล เพราะนายปิยรัฐ ยืนยันให้พิจารณาญัติราคาพืชผลฯ ก่อน
เมื่อตกลงกันไม่ได้ทำให้นายโสภณ ต้องให้พักการประชุม 5 นาที เพื่อให้วิปฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน หารือให้เป็นข้อยุติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการพักการประชุม ตัวแทนของวิปรัฐบาล โดยนายธนยศ ทิมสุวรรณ สส.เลย พรรคภูมิใจไทย แจ้งว่า ได้ตกลงคือให้เลื่อนระเบียบวาระญัตติที่เกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ขึ้นมาพิจารณาต่อจากญัตติแนวทางบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ