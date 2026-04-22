พรรคเศรษฐกิจ ค้านขึ้น VAT 10% แนะ รัฐเก็บภาษีจากคนต่างด้าว – ปราบทุจริตคอร์รัปชั่น แทนขึ้นภาษี ชี้สถานการณ์การเงินการคลังของประเทศจะดีขึ้น
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นายคริส โปตระนันท์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจ แถลงจุดยืนต่อต้านการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% ว่า จากกระแสข่าวการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มโดยเสนอผ่านวุฒิสภา เมื่อมีกระแสออกมาไม่ดีทางกรรมาธิการวุฒิสภา จึงบอกว่าเป็นแค่รายงานผลการศึกษาซึ่งได้ถอนรายงาน พร้อมยืนยันว่ากระแสนี้ไม่จริง
แต่พรรคเศรษฐกิจได้เข้าไปตรวจสอบและพบเอกสารที่เขียนว่า แผนการคลังระยะปานกลาง โดยลงวันที่ 20 พ.ย.68 จากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงอยากบอกว่าเรื่องนี้มีมูล ไม่ใช่แค่ สว. แต่รัฐบาลก่อนก็พูดเรื่องนี้
นายคริส ยกตัวอย่างสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ ที่ซื้อราคา 100 บาท แต่หากขึ้นภาษี จะต้องจ่ายเป็น 103 บาท อาจดูไม่เยอะ แต่ความจริงแล้วคือต้นทุนในการใช้ชีวิตทุกมิติในเมืองไทย ดังนั้น ไม่ว่าจะใช้บริการใดๆ ทุกอย่างจะแพงขึ้น 3%
คาดว่าหากมีการขึ้นภาษีในสถานการณ์แบบนี้ ทำให้เศรษฐกิจหดตัวลง 1% เรื่องนี้กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทุกคนในไทย บริโภคน้อยลง แรงงานผลิตน้อยลง จ้างงานน้อยลง คนตกงานเพิ่มขึ้น และบางครั้งภาษีอาจเก็บไม่ได้ด้วย
นายคริส กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องทำ คือ ให้ไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น ภาษีมูลค่าเพิ่มจะเก็บได้มากขึ้นอัตโนมัติ สิ่งที่เรานำเสนอ คือ วันนี้ไทยไม่พร้อมขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หากทำลงไปจะซ้ำเติมประชาชนมากขึ้นไปอีก
หากเราขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็น 10% จะได้เงินปีละ 3 แสนล้านบาท แต่หากดูในงบประมาณประจำปี วันนี้มีเงินรั่วไหลกว่า 5 แสนล้านบาทในเรื่องการคอร์รัปชั่น
ดังนั้น รัฐบาลควรเริ่มประหยัดก่อนดีกว่าไหม จึงขอเสนอมาตรการ 2 ข้อ ได้แก่ เริ่มเก็บภาษีจากคนต่างด้าว เพื่อความเป็นธรรมให้กับประชาชนคนไทยทุกคน นำงบประมาณส่วนนี้มาเพิ่มรายได้ให้รัฐ และภาครัฐควรปราบปรามการคอร์รัปชั่นให้ลดลง หากนำเงินที่สามารถเก็บได้ทั้ง 2 ข้อนี้มารวมกัน จะทำให้สถานการณ์การเงินการคลังของประเทศดีขึ้น โดยไม่เดือดร้อนประชาชนคนไทย