ป.ป.ช. จ่อชี้แจง ปม 2 มาตรฐาน คดี ‘ศักดิ์สยาม’ พรุ่งนี้ ชี้เอาคำวินิจฉัยเปรียบเทียบกันไม่ได้ ต้องดูประเด็นด้วย เตือน สส. ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ต้องรอบคอบ
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2569 ที่รัฐสภา นายประภาศ คงเอียด กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ “บัญชีทรัพย์สิน : ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและความเสี่ยงทางกฎหมาย” ภายในงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สส. 101: start strong” ที่จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับเดลินิวส์
โดยนายประภาศ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องทุจริตอยู่ในขั้นวิกฤต ตัวสะท้อนที่ชัดเจนสุดคือค่า CPI สำรวจโดยองค์กรระหวางประเทศ จัดอันดับประเทศอยู่ที่ 116 ด้อยกว่าประเทศในอาเซียน เกือบจะอยู่ท้ายๆ อย่างไรก็ตาม ป.ป.ช.อยู่เกือบปลายน้ำ เป็นคดีก่อนถึงเข้าสู่กระบวนการของเรา ทั้งๆ ที่ควรแก้ตั้งแต่ต้นน้ำ
ทั้งนี้ เรื่องบัญชีทรัพย์สินในกฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือป้องกัน เพราะคนที่เข้ามาในตำแหน่งแล้วมีความเสี่ยงทำทุจริตได้ ดังนั้น เมื่อเปิดเผยก็จะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งมีทรัพย์สินก่อนเข้ามาเท่าไหร่ พ้นตำแหน่งแล้วมีทรัพย์สินเท่าไหร่
นอกจากนี้ บัญชีทรัพย์สินยังช่วยเรื่องการปราบปรามการทุจริต เพราะถ้ามีความไม่ชอบหรือผิดปกติ ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมาย แต่ขอให้เชื่อมั่นในองค์กร ป.ป.ช. โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สิน ตนบอกได้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราตั้งท่าจะเล่นงาน ยืนยันว่าไม่มี
ตนเข้าร่วมประชุมเรื่องบัญชีทรัพย์สิน น้อยมากที่คนจะโดนชี้หรือกล่าวหาเรื่องบัญชีทรัพย์สิน หากไม่หนักหนาสาหัสจริงๆ เราก็ไม่เอา เพราะเข้าใจว่ามีความผิดพลาด หลงลืมได้ แต่ที่สำคัญคือพฤติการณ์แห่งการกระทำนั้นส่อถึงเจตนาหรือไม่
นายประภาศ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีการพูดถึง 2 มาตรฐานหรืออะไรต่างๆ ขอยืนยันว่า เราสามารถอธิบายข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้อย่างชัดแจ้ง โดยในวันที่ 23 เม.ย.นี้ ป.ป.ช. จะออกข้อชี้แจงในเรื่องนี้
ซึ่งองค์กร ป.ป.ช และตนจะมีจุดอ่อนอย่างหนึ่ง คือ ไม่ค่อยได้ทำงานเชิงรุกคล้ายกับศาล คือตัดสินไปแล้วบนพื้นฐานของข้อมูล สำนวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย อย่าลืมว่าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย คือตัวบ่งชี้ถึงการวินิจฉัย ไม่ว่าจะเป็นศาลหรือ ป.ป.ช. บางเรื่องเราจะเอาเรื่องหนึ่งไปเปรียบเทียบกับเรื่องหนึ่งไม่ได้เสมอไป
โดยเฉพาะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเรื่องอะไร คือเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรี การวินิจฉัยของ ป.ป.ช. คือการวินิจฉัยเรื่องจงใจหรือเจตนายื่นบัญชีทรัพย์สินหรือปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ ซึ่งมันไม่ใช่ว่าจะต้องเอาข้อเท็จจริงหรือคำวินิจฉัยมาใช้เสมอไป ก็ต้องดูว่าประเด็นอะไรด้วย ในรายละเอียดจะมีการชี้แจงต่อไป
“เราเคารพความคิดความเห็นของทุกคน มีสิทธิ์ที่จะให้ความคิดเห็นอย่างไรก็ได้ แต่พื้นฐานคือข้อมูลข้อกฎหมายครบถ้วนหรือไม่ เป็นเรื่องที่จะต้องตระหนัก” นายประภาส กล่าว
นายประภาส กล่าวต่อว่า ส่วนการตรวจสอบทรัพย์สิน ขอให้ สส. และผู้ช่วย สส. มีความรอบคอบในการจัดทำบัญชีทรัพย์สินหนี้สินที่จะยื่นต่อ ป.ป.ช. แน่นอนว่าท่านอยู่ในฝ่ายการเมืองก็มีฝั่งตรงข้าม หรือผู้ไม่หวังดีอยู่เสมอ ฉะนั้น ถ้าพลาดนิดเดียว บางครั้งความผิดพลาดนั้นอาจไม่ได้เกิดจากเจตนาของท่าน แต่ถูกนำไปเป็นประเด็นดราม่า และการใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองได้
ที่ต้องระมัดระวัง คือ เรื่องหุ้น เรื่องทรัพย์สินคู่สมรส ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมไปถึงการอยู่กินฉันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หากมีการร้องเรียนเข้ามา ป.ป.ช. ต้องเข้าไปตรวจสอบ จนถึงขั้นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเชิงลึก เพื่อดูพฤติการณ์ถึงบ้านด้วย เรื่องนี้ขอฝาก สส. ด้วยความห่วงใย