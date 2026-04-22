เปิด 10 รายชื่อ สส.ปชน. เสี่ยงหยุดทำหน้าที่ ลุ้น 24 เม.ย.นี้ คดี 44 สส.ก้าวไกล ปมแก้มาตรา 112 คาดผลศาลฎีกามีสิทธิ์ออก 3 หน้า

วันที่ 22 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 24 เม.ย.นี้ ศาลฎีกา นัดประชุมองค์คณะ เพื่อพิจารณาคำร้องคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ยื่นเอาผิดอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล ฐานทำผิดฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง กรณีลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

โดย นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน 1 ใน 44 สส.ในคดีดังกล่าว ระบุก่อนหน้านี้ว่า ในวันที่ 24 เม.ย.นี้ ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ศาลฎีกาแล้ว โดยพรรคจะส่งทนายความไปรับฟังคำสั่งศาล เนื่องจากตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญของพรรคประชาชน

ส่วนทิศทางที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีอยู่ 3 ทาง คือ
1.ไม่ประทับรับฟ้องเลย

2.ศาลประทับรับฟ้อง โดยที่ไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น สส.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หรือศาลอาจมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ

3.ศาลสั่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไปแก้ไขคำร้องเพิ่มเติม

ทั้งนี้ หากศาลฎีกา รับคำร้องโดยไม่มีคำสั่งอื่น จะทำให้ 10 สส.พรรคประชาชนที่ยังดำรงตำแหน่ง ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตามกระบวนการกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อสมดุลเสียงในสภาผู้แทนราษฎรและทิศทางการเมือง

สำหรับรายชื่อ 10 สส.พรรคประชาชน ประกอบด้วย สส.บัญชีรายชื่อ 8 คน ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล นายรังสิมันต์ โรม นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์

ส่วน สส.แบบแบ่งเขตอีก 2 คน ได้แก่ นายธีรัจชัย พันธุมาศ สส.กรุงเทพมหานคร และ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กรุงเทพมหานคร

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