เอกนิติ ยันยังไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะ อยู่ที่ 70% เท่าเดิม เผยผลประชุมทบทวนวงเงินงบประมาณปี 70 กับ 4 หน่วยงานเรียบร้อย ยึดหลักเดิม

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เปิดเผยถึงผลการประชุม พิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณปี 2570 ร่วมกับ 4 หน่วยงานเศรษฐกิจว่า เรียบร้อย เรายังคงยึดหลักเดิม

เมื่อถามว่ามีการพูดคุยถึงการขยายเพดานหนี้สาธารณะหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ยังไม่ได้ขยาย เมื่อถามย้ำว่าจะอยู่ที่ 70% เท่าเดิมหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า เท่าเดิม

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