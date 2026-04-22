หมดยุคข้าวฟรี! สภา ดีเดย์ สส.ควักกระเป๋าซื้อข้าวกินเอง สำนักเลขาสภา จัดจุดจำหน่ายแทนจัดเลี้ยง ‘หมอวรงค์’ รับบทรีวิวมีเมนูอะไรบ้าง
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้เป็นวันแรกที่ สส.จะต้องจ่ายเงินซื้ออาหารรับประทานเอง โดยก่อนหน้านี้ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาฯ ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าพรรคการเมือง ถึงแนวทางการปฏิรูปสวัสดิการ สส. ซึ่งมีมติเอกฉันท์ให้ สส.จ่ายเงินซื้ออาหารรับประทานเอง ตั้งแต่วันเปิดประชุมสภาฯ หลังเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นไป ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาฯจะจัดจุดจำหน่ายอาหารแทนการจัดเลี้ยงฟรี
บรรยากาศภายในห้องอาหาร สส.ที่อยู่ข้างห้องประชุมพระสุริยัน หรือห้องประชุมสภาฯ มีการออกร้านอาหาร โดยบริษัท กินนี่ ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ เดียวกับผู้ใช้บริการพื้นที่ศูนย์อาหาร ฝั่งสำนักงานเลขาธิการสภาฯมาจำหน่ายอาหารให้ สส.
โดย สส.จะต้องแลกการ์ดคูปองที่ออกค่าใช้จ่ายเอง หรือใช้การจ่ายแบบพร็อมเพย์ ซึ่งอาหารที่มาออกร้าน อาทิ ข้าวซอย ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ไก่ฉีดและน้ำพริกกากหมู ข้าวราดแกง ข้าวหมกไก่อิสลาม ขนมเบื้อง ลูกชิ้นปิ้ง กรีกโยเกิร์ต กาแฟสด เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ต่างๆ
ทั้งนี้ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี โพสต์คลิปวีดิโอรีวิวห้องอาหารของ สส. ระบุว่า วันนี้เป็นวันแรก ที่ สส.ซื้ออาหารเอง จากเดิมที่กินฟรี พร้อมแนะนำร้านอาหารต่างๆ ที่มาออกร้านขายอาหารให้ สส. มีร้านอาหารมาจำหน่ายจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศภายในห้องอาหาร สส.เปลี่ยนไป ทำให้ สส.ซื้อออาหารทานเองเหมือนประชาชนทั่วไป และราคานั้น เชื่อว่าไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นมาก
เช่นเดียวกับ นายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์คลิปวีดิโอบรรยากาศภายในห้องอาหาร สส.พร้อมข้อความระบุว่า อาชีพอื่นเขาซื้อข้าวกินได้ อาชีพนี้ก็ต้องซื้อกินเองได้เช่นกัน พวกเราชาวประชาธิปัตย์ ยินดีร่วมเซฟภาษีของประชาชน