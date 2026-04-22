ศาลรธน. สั่งพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีเลือกตั้ง ปมบาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง แจงใน 15 วัน ปัดตกคำขอเพิ่มข้อมูลนักร้องเรียน ชี้ไม่ใช่ผู้ร้องโดยตรง
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2569 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการพิจารณาเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะ ในฐานะผู้ถูกร้อง จัดการเลือกตั้งสส. เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2569 โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้คิวอาร์โค้ด และบาร์โค้ด
ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ ทำให้การเลือกตั้งลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับ เป็นการกระทำขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 4 มาตรา 25 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 50 (7) มาตรา 83 วรรคสอง มาตรา 85 มาตรา 94 และมาตรา 224
ในส่วนที่นายคงเดชา เดชรัตน์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 6 เม.ย.2569 ขอเพิ่มเติมข้อเท็จจริงในคดีนี้ โดยอ้างว่าตนเป็นผู้ยื่นฟ้องกกตและคณะต่อศาลปกครองสูงสุด เป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟ.46/2569 และขอโต้แย้งคำสั่งรับคำร้องในคดีนี้ของศาลรัฐธรรมนูญไว้พิจารณา
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของ นายคงเดชา โดยให้เหตุผลว่าไม่ใช่ผู้ร้องในคดี จึงไม่อาจยื่นคำร้องได้ และให้คำขออื่นตกไป
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้พยานผู้เชี่ยวชาญจัดทำความเห็นตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนด ยื่นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป