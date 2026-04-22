อภิสิทธิ์ ยัน ปชป.ส่งชิงผู้ว่ากทม.-สก.แน่ เผยยังอยู่ระหว่างการทาบทาม แย้มเป็นบุคคลที่เคยเฉี่ยวๆ พรรค พร้อมเตรียมประชุมใหญ่ฯแบบออนไลน์ 26 เม.ย.นี้
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงความพร้อมของพรรคประชาธิปัตย์ในการส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ว่า
ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์กำลังเร่งดำเนินการผู้สมัคร สก. โดยคาดว่าวันที่ 28 เม.ย.นี้ จะได้ผู้สมัครเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง ส่วนผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับบุคคลที่พรรคฯ กำลังทาบทามอยู่ ยังไม่มีข้อยุติ แต่เมื่อเรียบร้อยเมื่อใดแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป
เมื่อถามว่าบุคคลที่พรรคฯ ไปทาบทามลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. เป็นบุคคลที่เคยทำงานร่วมกับพรรคฯ หรือเป็นบุคคลภายนอก นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า อาจจะเคยเฉี่ยวๆ กับพรรค
ส่วนเมื่อเปิดตัวแล้วจะว้าวหรือไม่นั้น นายอภิสิทธิ์ ไม่ได้ตอบคำถาม เพียงยิ้มและหัวเราะ
นายอภิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ในวันที่ 26 เม.ย.นี้ พรรคประชาธิปัตย์จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ซึ่งเป็นเพียงการประชุมแบบออนไลน์ เนื่องจากไม่ได้มีวาระใดพิเศษ และไม่ได้มีการเสนอแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคคนใหม่ เพื่อทดแทนนายวีระพงษ์ ประภา อดีตรองหัวหน้าพรรคฯ ที่ลาออกไปร่วมงานกับรัฐบาล เพื่อสานต่อ FTA ไทย-ยุโรปให้สำเร็จ