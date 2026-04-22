อภิสิทธิ์ บี้ป.ป.ช.แจงยกคำร้อง ‘ศักดิ์สยาม’ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ชี้กระทบความน่าเชื่อถือ-รวบอำนาจองค์กรอิสระ เชื่อเรื่องนี้ยังไม่จบ มั่นใจหลายฝ่ายจองกฐินร้องสอบต่อ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติยกคำร้องในข้อกล่าวหา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรมว.คมนาคม
กรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ จากการถือครองหุ้นแทนในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ว่า ตนเข้าใจว่า ป.ป.ช.จะมีการชี้แจงถึงมติดังกล่าวในกรณีนี้ เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ผูกพันทุกองค์กร
เท่าที่ตนรับทราบจากรายงานข่าวนั้น ป.ป.ช.มุ่งไปที่เจตนาของนายศักดิ์สยาม ทั้งที่ ป.ป.ช.ไม่สามารถปฏิเสธคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่หาก ป.ป.ช.มุ่งไปที่เจตนาของนายศักดิ์สยาม แล้วเหตุใดจึงไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินตามข้อเท็จจริง
“กรณีนี้ยังไม่จบลงเฉพาะการยื่นบัญชีทรัพย์สิน เพราะยังมีกฎหมายอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม สส.พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวานนี้ (21 เม.ย.) ไปรวบรวมข้อเท็จจริงว่าจะดำเนินการต่อได้อย่างไร เพราะเรื่องดังกล่าวกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และซ้ำเติมข้อกล่าวหาการรวบอำนาจผ่านองค์กรต่างๆ” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
เมื่อถามว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อ ป.ป.ช.เองหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ป.ป.ช.จะต้องอธิบายให้ได้ว่าที่นายศักดิ์สยาม ไม่มีเจตนา แล้วปัญหาดังกล่าวเกิดจากอะไร หรืออาจมีการพูดถึงฐานความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้
ส่วนจะเป็นการฟอกขาวให้นายศักดิ์สยาม ได้กลับมาสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีที่ยังว่างอยู่อีกที่นั่งหรือไม่นั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่จบ และเชื่อว่ายังมีอีกหลายฝ่ายที่จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อ