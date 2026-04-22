‘ภูมิธรรม’ โพสต์ซึ้ง ‘เพื่อไทย’ หัวใจไม่เคยเปลี่ยน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง หลังทีมเพื่อไทยหลายรุ่น พบปะพูดคุยทานอาหารร่วมกัน
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2569 นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความ พร้อมภาพผ่านเฟซบุ๊ก ภายหลังร่วมรับประทานอาหารกับแกนนำพรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า
เมื่อวานพวกเรา “ทีมเพื่อไทย” หลายรุ่น มีโอกาสพบปะพูดคุยทานอาหารร่วมกัน “ทีมเพื่อไทย” เป็นการรวมกันของประสบการณ์ ความตั้งใจ แลความรู้ที่ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่รุ่นสร้าง “ไทยรักไทย” ผ่าน “พลังประชาชน” มาถึงรุ่นสานต่อ “เพื่อไทย” ในวันนี้ที่ยังคงยืนอยู่บนหลักคิดเดิมอย่างมั่นคง
หลายคนในภาพนี้บางท่านอาจไม่ได้มีตำแหน่ง บางท่านอาจไม่ได้อยู่หน้าฉากทางการเมือง และอีกหลายท่านที่ไม่ได้มาในวันนี้ แต่ทุกคนยังคงมีสิ่งที่เหมือนกันคือ “หัวใจ” ที่ไม่เคยเปลี่ยน หัวใจของการทำงานการเมืองที่ยึด “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
ผมคิดว่าการพูดคุยจะไม่จบแค่โต๊ะนี้ วันนี้เราจะชวนกันมาคุยในครั้งต่อๆ ไป เพื่อ “รวมสมอง รวมหัวใจของคนเพื่อไทย” ให้ช่วยกันในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี พรรคเพื่อไทยผ่านทั้งช่วงรุ่งเรืองและช่วงท้าทายอย่างเช่นปัจจุบัน ซึ่งเรา “ยกเครื่อง” ตัวเองมาเป็นลำดับ เพื่อให้พรรคเพื่อไทยแข็งแรงขึ้น พร้อมรับใช้ประชาชนได้ดีกว่าเดิม
และยังเชื่อมั่นเหมือนเดิมว่า การเมืองที่ดี ต้องทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นจริงนี่คือ “เพื่อไทย” ที่ยังคงเป็นความหวัง และเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน…เสมอมา และต่อไปในอนาคต