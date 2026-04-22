กรวีร์ เผยนายกฯให้กำลังใจทำหน้าที่ประธานวิปรัฐบาล ลั่นพร้อมดีล รมต.มาตอบกระทู้ในสภา ขอฝ่ายค้านแจ้งเย็นวันจันทร์ว่าจะถามใคร ยันประสานให้เต็มที่ ไม่มีเหตุผลใดที่รัฐมนตรีต้องกลัว หนีสภาฯ รอ ครม.ยืนยันร่างกฎหมายค้างสภาชุดก่อนหลับมาพิจารณาใหม่
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร(วิปรัฐบาล) กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานในสภาฯ ว่า กำหนดให้ประชุมวิปรัฐบาลทุกสัปดาห์ในวันจันทร์ช่วงบ่าย
คาดว่าเร็วๆนี้ ที่ประชุมสภาฯจะพิจารณาร่างกฎหมายได้ เพราะขณะนี้รอรัฐบาลเตรียมยืนยันร่างกฎหมายที่ค้างจากสมัยประชุมสภาฯครั้งก่อนกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง
นายกรวีร์ กล่าวต่อว่า ระหว่างรอการยืนยันกฎหมาย การประชุมสภาฯทุกสัปดาห์ในวันพุธจะพิจารณาญัตติที่ยื่นค้างไว้ในวาระ ส่วนการประชุมวันพฤหัสบดีจะเป็นวาระพิจารณากระทู้ถามสด กระทู้ถามทั่วไป รวมถึงเรื่องรับทราบ และญัตติอื่นๆ ซึ่งตั้งแต่เปิดสมัยประชุมสภาฯมา มีการประสานงานระหว่างวิปรัฐบาล และวิปฝ่ายค้านมาโดยตลอด ซึ่งเป็นไปด้วยดี
นายกรวีร์ กล่าวถึงการประสานรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ตามข้อเรียกร้องของฝ่ายค้านว่า วิปรัฐบาลเห็นด้วยว่าฝ่ายบริหาร หรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องต่างๆ ต้องรับผิดชอบต่อสภาฯ ให้มากขึ้น
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายค้าน แจ้งในวันจันทร์ว่าต้องการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีคนใด เพื่อประสานงานไว้ล่วงหน้า ยืนยันว่าจะประสานอย่างเต็มที่ เพราะไม่มีเหตุผลใดที่รัฐมนตรีจะต้องกลัว หนีสภาฯ หรือกลัวการติดตามตรวจสอบของฝ่ายค้าน เพราะทุกท่านต้องทำการบ้านและมีข้อมูลชี้แจง
“เราอยากเห็นการตอบกระทู้สดที่มากขึ้น ซึ่งเรามีการพูดคุยกับฝ่ายค้านไว้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ หากวันจันทร์ช่วงเย็น หลังประชุมวิปฝ่ายค้านแล้ว จะขอทราบว่าในสัปดาห์นั้น กระทู้สดจะถามรัฐมนตรีท่านใด ทางผมจะได้ประสานกับรัฐมนตรีเอาไว้ล่วงหน้า หรือบางครั้งที่ถามนายกฯ จะได้เตรียมว่าควรจะมอบใครกรณีนายกฯ ติดภารกิจ อยากจะเห็นว่าวันพฤหัสฯ จะมีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเป็นประจำ” นายกรวีร์กล่าว
นายกรวีร์ กล่าวถึงการประสานจัดสรรโควตาตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญว่า จะตกลงกันได้ ก็ต้องหารือกัน ซึ่งไม่มีใครทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลได้ทุกอย่างตามที่ต้องการ ดังนั้น ต้องดูว่าในประเด็นไหนที่พอรับกันได้ เพื่อจัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ยืนยันจะพยายามพูดคุยจัดสรรปันส่วนให้ลงตัวมากที่สุด ซึ่งไม่สามารถทำให้ทุกฝ่ายพอใจได้ แต่จะทำให้รับเงื่อนไขของกันและกันได้ ขณะนี้การหารือลงตัวในหลายคณะ ยังติดอยู่ในบางคณะเท่านั้นที่ยังตกลงกันไม่ได้
นายกรวีร์ ยังเปิดเผยว่า นายกฯได้ให้กำลังใจ และฝากให้ทำหน้าที่ประธานวิปรัฐบาลว่าทำให้เต็มที่ หากมีตรงไหนที่ต้องประสาน เพื่อให้งานของสภาฯและฝ่ายบริหารเดินหน้าได้ ก็ทำได้เลย