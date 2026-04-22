“เชตวัน” ชม ทม.ลาดสวาย สร้าง “สวนสาธารณะ-เพิ่มพื้นที่สีเขียว” จี้ท้องถิ่นหยุดใช้งบฯ พาผู้สูงอายุเที่ยว เปลี่ยนมาทำโครงการลักษณะแบบนี้
เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2569 ที่รัฐสภา นายเชตวัน เตือประโคน สส.ปทุมธานี พรรคประชาชน ร่วมอภิปรายญัตติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ประเด็นที่ตนพูดบ่อยมาก นั่นคือการที่เราควรต้องพยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง สวนสาธารณะต่างๆ
ไม่ว่าจะขนาดใหญ่ อย่างที่ตนเสนอให้เปลี่ยนสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ของกองทัพอากาศเป็นสวนสาธารณะ หรือไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสวนสาธารณะขนาดเล็กที่เรียกว่า Pocket Park ตามมุมเมืองต่างๆ นั้น ผู้บริหารเมืองที่มีวิสัยทัศน์ต้องช่วยกัน
นายเชตวัน กล่าวว่า อย่างล่าสุดที่ต้องขอชื่นชม คือ เทศบาลเมืองลาดสวาย ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ที่ได้จัดทำสวนสาธารณะลาดสวาย เปลี่ยนพื้นที่หน้าเทศบาลแห้งแล้ง เป็นที่สีเขียวมีต้นไม้ใบหญ้า และกำลังจะเปิดให้ประชาชนชนเข้าไปใช้บริการอย่างเป็นทางการ วันศุกร์ที่ 24 เม.ย.นี้
ผู้บริหารเมืองต้องช่วยกัน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง มาสร้างสวนสาธารณะกันแบบนี้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวกันแบบนี้ โครงการอย่างเอาผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัด สัมมนาต่างจังหวัด แล้วบอกว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนั้น ควรจะยกเลิก
“เอาเงินมาสร้างสวนสาธารณะ ทำให้คนทุกเพศทุกวัย ทุกข้อจำกัดด้านความพิการ ได้มาใช้ประโยชน์ ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ดูแลสมอง เพราะสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้ามีผลต่อการทำงานที่ดีของสมอง ถ้ามีโอกาสจะมาอภิปรายในเรื่องนี้ว่าสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้า ส่งผลต่อการทำงานสมอง ต่อพัฒนาการของสมองอย่างไร” นายเชตวัน กล่าว