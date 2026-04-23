ยศชนัน เผยประชุมใหญ่เพื่อไทย ปรับคนให้เหมาะสมกับงาน เผยบ่ายนี้ ถก ‘ศุภจี’ ยกประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา ขับเคลื่อนสินค้ามูลค่าสูง
เมื่อเวลา 07.50 น. วันที่ 23 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พรรคเพื่อไทย ในวันที่ 24 เม.ย.ว่า เป็นการอัพเดตและรายงานถึงการลงพื้นที่ของแต่ละคน ทั้งแผนระยะยาวและระยะสั้นที่ต้องช่วยในแต่ละเรื่อง รวมถึงการบูรณาการ
เมื่อถามย้ำว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ในวันที่ 24 เม.ย. จะเห็นอะไรต่างไปจากเดิมหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า เป็นการปรับคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ เพราะหลายคนมีบางบทบาท เพื่อให้เหมาะสมและทำงานได้สะดวกที่สุด
ในหลักการคงไม่ได้เปลี่ยนในลักษณะที่ใหญ่ขนาดนั้น แต่เพื่อความคล่องตัว เพราะมีบางคนที่ร่วมรัฐบาล และมีบางคนที่เหมาะสมกับการทำงานในสถานการณ์เร่งด่วนปัจจุบัน ถือเป็นธรรมดาของพรรคการเมือง ไม่ได้มีอะไรพิเศษ
นายยศชนัน กล่าวว่า บ่ายวันนี้ ตนจะไปกระทรวงพาณิชย์ เพื่อประชุมหารือกับนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เราจะขับเคลื่อนสินค้ามูลค่าสูง โดยอาจมีการแถลง