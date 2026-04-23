แม่ทัพภาค 4 เข้าพบ อนุทิน คาดรายงานสถานการณ์ชายแดนใต้-จับมือยิง สส.กมลศักดิ์ ยกนิ้วโป้งกำลังใจดี โล่งอก พร้อมทำงาน
เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 23 เม.ย.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวภายหลังเข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการก่อเหตุหลายครั้ง ว่า ไม่มีอะไร
ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าคดีลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ หลังจากมีการจับกุมผู้ก่อเหตุได้เมื่อวานนี้ (22 เม.ย.) ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้าง พล.ท.นรธิป ยกมือขึ้นมาปฏิเสธตอบคำถาม
เมื่อถามว่าจะสามารถลดแรงกดดันจากมวลชนในพื้นที่ได้หรือไม่ พล.ท.นรธิป ยกมือปฏิเสธตอบคำถามอีกครั้ง
เมื่อถามว่ารู้สึกโล่งอกหรือไม่ ที่จับกุมผู้ก่อเหตุได้ พล.ท.นรธิป พยักหน้ารับ ก่อนกล่าวตัดบทว่า “โอเค ขอบคุณมาก”
เมื่อถามย้ำว่ากำลังใจดีขึ้นหรือไม่ พล.ท.นรธิป หันหน้ามาหาสื่อมวลชน พร้อมยกนิ้วโป้ง เพื่อสื่อว่า กำลังใจดี พร้อมทำงาน ก่อนจะขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไปทันที